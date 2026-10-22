华为 AI 眼镜获 HarmonyOS 6.0.0.159 SP5 升级：新增头动支付等功能，连续录像时长提升至 5 分钟

IT之家 10 月 22 日消息，据博主 @Adak封狼居胥 今日分享，华为 AI 眼镜现开启了 HarmonyOS 6.0.0.159 SP5 升级，新版本支付能力升级，新增停车场扫码支付、头动支付，连续录像时长也提升到 5 分钟。

博主分享的新功能演示图如下：

据IT之家此前报道，华为 AI 眼镜于今年 4 月发布，售价 2499 元起。其采用全新轻量化新型材料和精密堆叠技术，镜腿薄至 6.25mm，镜架轻至 35.5g，接近一副普通眼镜的重量。

眼镜内置华为自研 AI 眼镜芯片，支持即问即答，支持语音唤醒、AI 快捷键一键唤醒、小艺看世界、支付宝看一下支付等；配备 1/2.8'' 大底传感器，具备 AI RAW 域多帧融合算法，且支持 AI 构图智能矫正、第一人称视角视频直播。