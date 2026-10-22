华为 AI 眼镜获 HarmonyOS 6.0.0.159 SP5 升级：新增头动支付等功能，连续录像时长提升至 5 分钟

IT之家 10 月 22 日消息，据博主 @Adak封狼居胥 今日分享，华为 AI 眼镜现开启了 HarmonyOS 6.0.0.159 SP5 升级，新版本支付能力升级，新增停车场扫码支付、头动支付，连续录像时长也提升到 5 分钟。
博主分享的新功能演示图如下：
据IT之家此前报道，华为 AI 眼镜于今年 4 月发布，售价 2499 元起。其采用全新轻量化新型材料和精密堆叠技术，镜腿薄至 6.25mm，镜架轻至 35.5g，接近一副普通眼镜的重量。
眼镜内置华为自研 AI 眼镜芯片，支持即问即答，支持语音唤醒、AI 快捷键一键唤醒、小艺看世界、支付宝看一下支付等；配备 1/2.8'' 大底传感器，具备 AI RAW 域多帧融合算法，且支持 AI 构图智能矫正、第一人称视角视频直播。
延伸阅读
此次新增的停车缴费功能需通过华为眼镜 App 设置：用户进入“看一下”功能中的停车缴费页面，按提示完成车牌绑定后，佩戴眼镜看向停车场缴费二维码，即可完成支付。需要注意的是，使用头动控制支付功能时，与眼镜连接的手机需升级至 HarmonyOS 7.0 及以上版本。同时新版本还提升了头动控制通话功能的识别准确度。
视频录制方面，华为眼镜 App 的相机设置中可选择的时长包括 15 秒、30 秒、1 分钟、3 分钟、5 分钟以及 5 分钟连续录制等模式，此前默认设置为 3 分钟，单次录制到达最大时长时眼镜会自动停止录制，用户可按需切换。
华为 AI 眼镜于 2026 年 4 月 20 日在华为 Pura 系列及全场景新品发布会上正式发布，是华为首款鸿蒙 AI 眼镜，也是业界首个支持 HDR Vivid 标准的 AI 眼镜。该产品搭载 1200 万超感光摄像头，配备 1/2.8 英寸大底传感器与高透光 6P 光学镜片，其 AI 构图矫正可实现水平倾斜 ±20° 自动校准。售价方面，华为 AI 眼镜提供钛丝半框光学镜、经典全框光学镜（均为 2499 元）以及经典全框太阳镜（2899 元）等版本，于 2026 年 4 月 25 日 10:08 正式开售。
在智能眼镜领域，华为布局已有多时：2019 年其与时尚品牌 Gentle Monster 合作推出侧重音频体验与基础智慧交互的初代智能眼镜；2021 年发布首款搭载鸿蒙系统的智能眼镜，售价 1699 元起，支持双击控制音频播放暂停、轻滑切换内容、长按拒接电话等功能，但这两款产品均未配备拍摄功能。与头动支付功能相关的 HarmonyOS 7.0 于 2026 年 9 月 7 日正式发布并开启公测，首批适配机型包括 Mate 80/70 系列、Pura 90/80 系列、Mate X7/X6 系列等旗舰设备。