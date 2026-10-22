比亚迪第三代秦 PLUS 座舱公开：新一代设计语言“线条能简则简”

IT之家 10 月 22 日消息，今天（22 日）下午，比亚迪王朝网销售事业部总经理路天在微博公布了第三代秦 PLUS 的“智感阔境座舱”。

路天表示，新车此次的设计很“听劝”，一句话概括就是让看见的更高级，摸到的更有质感，用起来的更舒服。

先做减法：王朝新一代设计语言，线条能简则简 —— 两幅式多功能方向盘、半隐藏式出风口、柔和氛围灯，一眼看过去更精致、更年轻。 再做加法：大面积柔和包覆材质、更多储物空间、更大的全景天窗、更舒服的座椅，带来越级体验。

据IT之家此前报道，该车已经公布官图并完成工信部申报，预计 10 月下旬上市。申报信息显示，比亚迪秦 PLUS EV 为纯电动轿车，由比亚迪汽车工业有限公司申报，车身外形尺寸为长 4840mm、宽 1900mm、高 1498mm，轴距达到 2800mm。

动力方面，该车搭载永磁同步驱动电机，型号为 TZ164XYD，由抚州比亚迪实业有限公司生产，峰值功率 100kW、额定功率 40kW；储能装置为磷酸铁锂蓄电池，电池单体由贵阳弗迪电池有限公司生产，电池总成由襄阳弗迪电池有限公司生产，防抱死制动系统由弗迪动力有限公司提供，型号为 IPB (FD)。

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