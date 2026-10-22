奥迪中国区官宣迎来首位中国籍总裁，前奇瑞国际高管张俊加盟

IT之家 10 月 22 日消息，奥迪今日在全球官网宣布，自 2026 年 11 月 1 日起，中国区总裁将由张俊接任。IT之家注意到，这是奥迪中国区迎来的首位中国籍总裁。

▲ 张俊

奥迪旗下高性能与赛车运动部门 Audi Sport 董事总经理 Rolf Michl 将调任中国首席运营官（COO）。作为领导层重组的一部分，奥迪中国管理委员会的结构也将被简化，由张俊和 Rolf Michl 共同领导该组织。

负责技术开发的 AUDI AG 管理委员会成员 Rouven Mohr 将临时接任 Audi Sport 负责人。现任奥迪中国总裁 Johannes Roscheck 将重返德国奥迪总部。

奥迪官方表示，通过这些任命，奥迪正在加强其在中国区的运营领导力。市场快速变化，新竞争者、技术创新和客户期望的变化对汽车制造商提出了重大要求。 奥迪正以精简且专注的管理结构应对这些变化。因此，公司依赖一支结合国际经验、 深入本地市场知识和高度执行力的领导团队。

奥迪 CEO Gernot Döllner 表示：“中国是奥迪最重要的市场之一。在张俊和 Rolf Michl 的领导下，我们正在加强基层领导团队，结合国际经验与对中国市场及奥迪品牌的深刻理解。我们的目标是持续执行战略，更快响应客户需求，并持续增强竞争力。与此同时，Rouven Mohr 将凭借其丰富的高性能车辆开发经验，确保 Audi Sport 的未来连贯性。”

张俊拥有超过 20 年的国际管理经验。最近，他担任奇瑞国际副总裁兼首席执行官（CEO）。此前，他曾负责奇瑞的欧洲业务，并曾担任 Stellantis 董事总经理，领导阿尔法 · 罗密欧和 DS 汽车在中国的业务。

2018 年至 2020 年，张俊曾在奥迪中国担任高级管理职务。他的职责包括组建上汽奥迪的销售团队，并参与一汽奥迪的战略项目。此前，他还曾在日产汽车担任领导职务，负责日本和北美地区的业务。

Rolf Michl 将于 2026 年 11 月 1 日接任奥迪中国区首席运营官（COO）。自 2022 年 9 月起，他担任 Audi Sport 董事总经理，负责奥迪高性能 RS 车型、车辆个性化项目 “Audi exclusive”及公司所有其他业务领域。