索尼 PlayStation Pulse 耳机 11 月 19 日上市，定价 99.99 美元

IT之家 10 月 22 日消息，索尼昨晚正式公布了 PlayStation Pulse 无线耳机的上市时间及各地价格。

根据 PlayStation 官方博客更新内容，这款耳机将于 11 月 19 日在美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本等市场发售，预购则于当地时间 10 月 29 日上午 10 点开启。

索尼 PlayStation Pulse 耳机定价 99.99 美元（IT之家注：现汇率约合 668.9 元人民币），英国市场为 89.99 英镑，欧元区为 99.99 欧元，日本则为 15,980 日元，提供黑白两色可选。

作为对比，索尼首款平面磁耳机 Pulse Elite 目前在 PlayStation 官方商店的售价为 149 美元（现汇率约合 996.7 元人民币）。

Pulse 采用了尺寸更大的平面磁驱动单元，索尼称这一改动可在保留 Pulse Elite 已有清晰度的同时，带来“更饱满、更深沉的低音”，并有助于玩家在游戏中分辨方向性声音线索。驱动单元每侧配置 4 颗磁体，而定位更高的 Pulse Edge 每侧为 8 颗。

连接性方面，Pulse 同时支持蓝牙和 PlayStation Link 协议。PlayStation Link 用于连接 PS5、PlayStation Portal、Mac 和 PC 等设备，索尼宣称该技术可实现已连接设备间的无缝切换，并提供无损、超低延迟的音频传输；麦克风则搭载了“AI 增强型噪声抑制”功能，用于降低背景噪音对语音通话的干扰。

另外，与耳机同属 PlayStation 音频产品线的 Pulse Elevate 无线音箱，则将于 11 月 12 日上市，定价 219.99 美元（现汇率约合 1,472 元人民币），同样采用平面磁驱动单元。

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