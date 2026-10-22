马斯克重赏寻勇夫：前往孟菲斯助力超算建设的员工，可获 20% 额外薪酬

IT之家 10 月 22 日消息，据《商业内幕》今天（22 日）报道，马斯克旗下的 SpaceX 为数据中心建设项目招募内部支援人员，自愿前往美国孟菲斯工作六周的员工，可以在此期间获得 20% 的额外薪酬。

内部邮件显示，SpaceX 希望从现有员工中招募人员，协助推进关键的超级计算机建设项目，并以临时加薪 20% 作为激励。

SpaceX 在 10 月初向全体员工发送的邮件中写道：“我们现在需要能够带领团队的人才，无论是现有骨干，还是有潜力的新人，都要帮助团队解决难题，让更多超算投入运行。”

邮件称，报名者不必担任管理职务，具备建筑施工经验可以加分，最重要的是工作积极性。

员工需要前往田纳西州孟菲斯或密西西比州南海文，驻场工作六周。据IT之家了解，目前，SpaceX 在当地扩建大型数据中心 Colossus 1&2，以应对算力业务需求激增。

按照邮件规定，报名者必须工作表现良好，入职超过一年者优先。支援期间，员工的基本工资或时薪提高 20%，还有机会根据项目成果获得奖金。

SpaceX 把从其他部门抽调人员支援数据中心建设的方式称为“集中支援”，通过临时调配人力和资源，加快推进公司的关键项目。譬如在 2022 年，SpaceX 曾为临时赴得克萨斯州工作的员工提供 10% 至 25% 的额外薪酬，以推动星舰重型火箭发射。

另一封邮件显示，SpaceX 至少从 8 月起就在以 20% 的额外薪酬招募员工赴孟菲斯支援。两封邮件都提到，员工的差旅费用和后勤安排由 SpaceX 负责。

位于田纳西州和密西西比州的超级计算机原本由 xAI 建设。随着 xAI 今年 2 月并入 SpaceX，这些设施也成为 SpaceX 的重要业务资产。

SpaceX 不仅抽调普通员工，还安排管理人员负责大规模扩建工作。消息称，一名曾负责星舰项目的高管被任命为孟菲斯算力扩建项目的负责人。

近日，马斯克还向投资者透露，为实现 SpaceX 在 2027 年底前新增 10GW 规模算力设施的目标，自己已把大部分时间都放在孟菲斯，“我本人经常待在孟菲斯，很多时候一周有四天都在那里。”