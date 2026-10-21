马斯克：未来某天金钱将毫无意义，传统货币也不再重要

IT之家 10 月 21 日消息，据《商业内幕》今天（21 日）凌晨报道，特斯拉和 SpaceX CEO、全球首富埃隆 · 马斯克认为，金钱有一天可能变得毫无意义，而他的巨额财富也很可能在几代人后所剩无几。

马斯克预测，随着机器人技术和太空旅行的发展，跨行星经济体系将逐渐形成，届时金钱会失去意义，传统货币也不再重要。未来衡量价值的标准，将是物质质量、功率或能量。

今年早些时候，马斯克曾建议人们不必再为 10 年或 20 年后的退休生活攒钱，因为他相信 AI 等技术会极大提高生产力，让社会进入物质极大丰富的时代，人们可以得到任何想要的东西。

马斯克在最新的采访中重申了这一观点：人类能做的所有事情，AI 和机器人都能做得更好。届时人们很可能会通过种植水果和蔬菜、艺术创作等爱好寻找生活的意义。

SpaceX 于 6 月上市后，马斯克的身家一度突破 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.69 万亿元人民币）。截至当地时间 19 日收盘，他以约 9,200 亿美元（现汇率约合 6.16 万亿元人民币）的净资产位居彭博亿万富豪指数榜首。

马斯克在节目中为自己的巨额财富辩护，称财富主要来自持有的 SpaceX 和特斯拉股份，而他必须保持在两家公司的较高持股比例，才能保有投票权并继续掌管公司。

马斯克还称，自己的财富会被征收相当高的税款，也不存在什么神奇的避税办法。“如果真有，我肯定知道”。

他预计，自己的财富会逐渐缩水，几代人后，即使金钱仍然重要，后代拥有的财富也只会是他现在财富的一小部分。

马斯克还谈到，希望自己去世后，名下基金会能够利用他的财富继续推进哪些事业：“延续既定目标，让生命遍及多个行星，将意识延伸至群星之间，推动地球上的可持续能源发展。”

马斯克 19 日作出承诺，明年向美国每名儿童赠送一股 SpaceX 股票。按当前价值计算，赠股总额超过 100 亿美元（现汇率约合 669.37 亿元人民币）。

早在 7 月下旬，诺贝尔经济学奖得主达龙 · 阿西莫格鲁就曾公开质疑马斯克对未来金钱将失去意义的预测。面对质疑，马斯克暗示自己准备作出一项慈善捐赠承诺。

阿西莫格鲁在 X 发文写道：“如果到了 2036 年，金钱就不再重要，那你为什么不承诺最迟在 2036 年，把目前约 1 万亿美元的财富全部捐给慈善事业？”

马斯克回应称：“我确实打算做一件类似的事！”