马斯克：SpaceX 可能在 2028 年实现 1 万亿美元营收

IT之家 10 月 21 日消息，当地时间 10 月 20 日，埃隆 · 马斯克在社交平台发文称，“尽管这听起来很疯狂，但 SpaceX 在 2028 年实现 1 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 6.69 万亿元人民币）营收已不再是不可能的事。”

同日，SpaceX 公布 2026 年第三季度业绩：营收 146 亿美元（现汇率约合 977.27 亿元人民币），同比增长 161%；净利润 44 亿美元（现汇率约合 294.52 亿元人民币），上年同期净亏损 11 亿美元（现汇率约合 73.63 亿元人民币）；调整后 EBITDA 为 88 亿美元（现汇率约合 589.04 亿元人民币），同比增长 306%。其中，太空业务营收为 18 亿美元（现汇率约合 120.49 亿元人民币），环比增长 84%，同比增长 6%。

按这个水平折算全年年化营收，公司 2026 年营收将超过 550 亿美元（现汇率约合 3,681.51 亿元人民币），但距离 1 万亿美元（现汇率约合 6.69 万亿元人民币）仍有很大差距。

SpaceX 2026 年第三季度净利润 44 亿美元（现汇率约合 294.52 亿元人民币），这也是公司上市以来首次实现季度盈利。盈利的意义不只是一个里程碑，更代表结构性转变。能够稳定产生现金流的 SpaceX，可以支撑星舰（Starship）扩产和星链（Starlink）业务扩张，无需稀释股东股权或是举债，这会直接加快马斯克所预测的营收增长速度。

2026 年早些时候，马斯克预估 SpaceX 要到 2030 年左右才能实现一万亿美元营收，2031 年基本可以确定达成。短短数月之内，同一目标被提前了两到三年，反映出星链用户规模增长、星舰商业发射频次的表现，大幅超出公司内部模型预期。

要理解 1 万亿美元（现汇率约合 6.69 万亿元人民币）的分量，苹果这个史上盈利能力最强的公司之一，也耗费数十年才接近这一营收规模。SpaceX 需要在星链（规模化全球宽带服务）、星舰（商业与政府发射、点对点货运、最终的火星任务）以及从其卫星和国防合同中衍生出的任何新业务线方面，维持非凡的增长。