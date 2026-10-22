科大讯飞董事长刘庆峰：国产算力对标全球还有两代左右差距，一定会有并跑甚至领跑的一天

IT之家 10 月 22 日消息，2026 科大讯飞全球 1024 开发者节于今日（10 月 22 日）14 时启幕，本届开发者节以“解放生产力，释放想象力”为主题，北京、安徽合肥双会场联动。

科大讯飞董事长刘庆峰在主论坛演讲最后表示，人工智能是一次伟大的人类历史进程，但是也是一场需要凝心聚力的长跑。

刘庆峰表示，国产算力现在对标全球虽然还有两代左右的差距，但是很快就会到一代，很快就会到半代，一定会有并跑甚至领跑的一天。

刘庆峰还称，我们国产的生态几乎没有几家公司真正地在大模型训练上花力气，但他认为未来一定会有越来越多的人深入到大模型的训练，以及更多的应用生态中来。“因为中国在人工智能领域不光是输不起，我认为一定能够在全球取得独特的竞争力、取得独特的话语权。这中间需要我们在完全自主可控的平台上凝心聚力。”

IT之家注意到，谈到对人工智能的担忧，刘庆峰认为不仅仅是安全问题，也不仅仅是 token 成本，其实更大的担忧是人工智能对人类社会意味着什么。未来碳基和硅基生命到底会面临什么样的融合和挑战。

刘庆峰表示，这场凝心聚力，无论在教育、在医疗、在市场、在各个领域，其实都是有基本使命愿景来凝聚，才能够让更多的产业伙伴、让上千万的开发者共享未来，才能够使得人工智能深刻改变世界。