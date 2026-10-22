从停运手游到买断制单机：SE《最终幻想：共鸣》今日发售，系列首款 HD-2D 作品登陆全平台

IT之家 10 月 22 日消息，Square Enix 旗下 HD-2D 回合制 RPG《最终幻想：共鸣》今日正式发售，登陆 PS5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 及 Switch 2，Xbox on PC 版本同步上线，而 Steam 版要等到 10 月 23 日才解锁，支持简体中文界面与字幕。

Square Enix 将这款游戏定义为“最终幻想系列首款 HD-2D 游戏”。本作并非从零原创的全新作品。其故事底本来自 2025 年 10 月结束运营的手游《最终幻想：勇气启示录》（FFBE）第一季，但 Square Enix 明确表示这不是简单移植，而是面向家用机平台的完全重构。所有台词被重写，情节顺序经过调整，角色背景得到更充分描写，仅保留水晶相关的核心脉络。

据介绍，手游原版没有可探索的大地图，本作从零制作了完整世界地图，支持飞空艇跨越大陆和陆行鸟骑行；触屏点击的战斗被彻底推翻，ATB 半即时制取消，改为纯行动顺序回合制，并引入“破防”机制与全员合体必杀技“共鸣”。

另外，核心系统“幻兵”允许角色装备历代《最终幻想》角色意志结晶而成的幻兵水晶，从初代光之战士到克劳德、斯考尔、泰达等超过 20 位角色登场，全部通过推进剧情和挑战隐藏关卡解锁，原手游的抽卡、内购和付费资源被整体删除。

价格方面，Steam 国区标准版 268 元，数字豪华版 348 元，预购特典为“魔导船＆见习骑士应援包”，早期购买特典为“见习骑士起跑冲刺包”。PS5 港服标准版 399 港币（IT之家注：现汇率约合 340.2 元人民币），豪华版 499 港币（现汇率约合 425.4 元人民币）。

Steam 版已确认采用 Denuvo 加密。PS5 版下载容量约为 11.881GB，预载于 10 月 20 日开启，解锁时间为当地时间午夜 0 点。Switch 与 Switch 2 版之间存档不互通、不支持升级，两个版本在功能上被视作独立产品。