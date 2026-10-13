SE《最终幻想 X/X-2 HD 重制版》登陆 Steam 平台 7 年后终获补丁更新，消息称已修复游戏绿屏问题

IT之家 10 月 13 日消息，Square Enix 本月悄悄为 Steam 版《最终幻想 X/X-2 HD 重制版（FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster）》推送更新补丁，这是系本作登陆 Steam 平台 7 年以来的首个补丁，据称修复了玩家多年来持续反馈的绿屏问题。

据介绍，本作是《最终幻想 X》和《最终幻想 X-2》两款游戏的高清重制版本，于 2016 年登陆 Steam 平台。不过，随着时间推移，不少玩家陆续反映游戏画面会突然变绿，部分玩家还遇到了游戏崩溃等问题。

根据非官方分析，这些问题可能与游戏采用 32 位应用程序架构有关。该架构将可用虚拟地址空间限制在约 2GB，玩家长时间游玩、提高画面设置或启用高速模式时，尤其容易触发相关异常。

参考 Steam 评论区为例，2016 年至 2020 年间，讨论游戏绿屏问题的帖子约有 60 篇，此后则增加至 330 篇。这些长期存在的技术问题也影响了游戏的整体评价，使其从「特别好评」降至「多半好评」。

而在本次更新补丁推出后，已有玩家反馈游戏运行状况有所改善。尽管 Square Enix 尚未公布本次更新的详细内容，也未明确说明具体修复了哪些问题，但从目前玩家的反馈来看，困扰玩家多年的“绿屏”现象可能终于得到了改善。