市场监管总局：绝不让营销话术成为掩盖汽车安全隐患的遮羞布，杜绝牺牲安全性换上市速度的短视行为

IT之家 10 月 22 日消息，市场监管总局质量发展局二级巡视员李常青 10 月 22 日在 2026 世界智能网联汽车大会上明确表态，智能网联汽车产业必须坚持创新驱动与安全优先相统一，杜绝牺牲安全性换取上市速度的短视行为。

李常青明确，市场监管总局坚持问题导向和底线思维，联合工业和信息化部常态化开展智能网联汽车安全管理，深入提升产品质量专业能力，加强对舆论关注度高、存在较大质量安全隐患的产品进行监督检查。从源头上堵住创新设计带来的潜在隐患，同步开展汽车广告乱象的专项整治，发布《汽车行业价格行为合规指南》，开展联合整治夸大宣传、虚假宣传和恶性“价格战”的专项行动，坚决遏制低价低质竞争，推动行业从“卷价格”转向“拼质量”，让无视安全的企业付出应有代价。“将坚决打击夸大、虚假宣传，决不能让营销话术成为安全隐患的‘遮羞布’。”

李常青将当前智能网联汽车质量安全的突出特征概括为三个层面的迁移，IT之家总结如下：

风险形态从传统的，扩展到无形的软件算法层面，软件缺陷多发与迭代常态化相互叠加，OTA 升级本身成为风险管控的新变量。

缺陷特征从过去的显性可复现，转向数字化、难以复现的形态。

安全边界的覆盖范围也从单台车辆的产品本身，延伸至整个关联的数字系统生态。

他同时明确，监管部门将把安全优先原则嵌入研发、验证、迭代的全流程，杜绝牺牲安全性换取上市速度的短视行为，并“坚决防止追求热点、缺少场景验证的‘激进式创新’上车”。

这一判断与监管制度近期的演进方向一致：今年 9 月，市场监管总局批准发布《汽车软件质量与缺陷管理规范》国家标准，对 OTA 方式实施召回作出专门规定，试图将软件缺陷纳入与硬件缺陷同等的闭环处置框架。

据李常青披露，汽车召回制度实施至今，我国累计实施汽车召回 3200 余次，涉及车辆超过 1.2 亿辆，其中受监管部门调查影响发起的召回占比超过半数。2026 年 1 至 9 月，智能网联汽车召回 617 次，涉及车辆 2039.38 万辆；通过缺陷调查、行政约谈和现场核验等方式督促企业完成的召回达到 1452.68 万辆，占同期召回总量的 71.23%。这意味着前三季度超过七成的智能网联汽车召回并非企业主动发起，而是在监管压力下推进。

“牺牲安全性换上市速度”并非孤立的警示。2025 年 8 月，工信部与市场监管总局联合发布通知，将软件在线升级（OTA）纳入召回管理与产品准入的闭环，明确不得以 OTA 方式隐瞒缺陷或规避召回责任。

10 月 10 日，工信部等四部门联合发布《关于进一步加强汽车产品创新设计和研发测试验证有关管理工作的通知（征求意见稿）》，直指“速成车”乱象 —— 部分车企为抢占上市窗口，压缩研发验证周期，以仿真测试替代全场景实车试验，跳过高温、高寒、高腐蚀等极端环境标定。

10 月 16 日，四部门又组织 30 余家重点车企座谈，要求如实宣传产品创新设计的使用边界与限制条件，不得作虚假、夸大或引人误解的宣传，不得诱导驾驶人忽视安全驾驶责任。李常青在大会上的表态，将这一系列动作的政策指向进一步明确为“从卷价格转向拼质量”，使无视安全底线的企业“付出应有的沉重代价”。

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