华硕破晓 Air 轻薄商务本体验：第三代英特尔酷睿一体化机身质感精良，性能能效出众

9 月 21 日，华硕在破晓系列品鉴会上发布了破晓 Air 高端轻薄商务笔记本电脑。我们知道华硕破晓系列一直主打商务办公市场，近年更在向着 AI 商务本方向升级。本次发布的破晓系列分为三个层级，旗舰级包括破晓 Ultra 与破晓 Air、专业级包括破晓 7 Pro 与破晓 7S、主流级则有破晓 7。其中我们今天的主角破晓 Air 就是一款不仅追求轻薄，更在商务质感，移动便携、显示效果以及 AI 应用等方面找到绝佳平衡的产品。

目前IT之家已经拿到了这款华硕破晓 Air，今天就让我们来看看它的实际体验怎么样。

华硕破晓 Air 在性能上搭载第三代英特尔® 酷睿™ 7 处理器 350，这款处理器基于全新 Wildcat Lake 架构打造，采用先进的英特尔 18A 工艺制程，突破性技术实现性能与能效的显著提升。具体来说，它采用 6 核 6 线程设计，包含 2 个“Cougar Cove”性能核心和 4 个“Darkmont”能效核心，性能核心最大频率为 4.8GHz，能效核心最大频率为 3.6GHz，6MB L3 缓存。同时搭载 Intel® Graphics 2Xe Cores 核显，全新 Xe3 图形架构，支持 XeSS，拥有 2×Xe3 核心。同时第三代英特尔® 酷睿™7 处理器 350 还搭载全新 NPU 5，拥有 17 TOPS 算力。

实际体验中，IT之家首先对华硕破晓 Air 进行了 CPU-Z 的基准性能测试，得到单线程成绩 744.1 分，多线程成绩 3725.1 分。

CineBench R23 的测试中，单核 2003 pts，多核 7838pts，性能表现也是比较不错的。

然后是 CineBench 2026 的测试，CPU 单线程成绩 404 pts，多线程成绩 1846 pts。

CPU 方面，小编还做了《3D Mark》的 CPU Profile 项目测试，得到单线程 1117 分，最大线程 4393 分。

再看 GPU 的表现，小编做了三项测试，首先是代表便携性设备图形性能的 Steel Nomad Light 项目, 华硕破晓 Air 的综合得分 1154 分, 显卡测试表现为 8.55 FPS。

Time Spy 项目的综合得分 1771 分，显卡分数为 1575 分。

然后是 Fire Strike 项目的分数，综合得分 3718 分，显卡分数为 3936 分。从理论测试的成绩来看，第三代英特尔® 酷睿™7 处理器 350 的 GPU 图形性能还是不错的，应对一些轻量级的游戏应该也能游玩。

V-Ray 方面，GPU 渲染成绩得分为 5018 分。

IT之家也进行了简单的游戏测试，使用华硕破晓 Air 运行《无畏契约》，测试时画质选项设为最低，屏幕分辨率为 1920×1200，测得游戏运行平均帧率为 117 fps，1% Low 帧为 57 fps。整体运行状态还是比较流畅的。

对于一款面向商用市场的商务笔记本来说，稳定性也是比较重要的。IT之家也对其进行了烤机测试，使用 AIDA64 进行单烤 FPU，15 分钟之后，小编仍然能够比较流畅地操作电脑。此时 CPU 封装功率为 28W 左右，CPU 温度在 87℃，也没有报红，在这样比较极限的性能输出负载下，整机的状态稳定运行。

温度方面，小编测得机身 C 面键盘区域上方的温度为 36.9℃，键盘 JK 键附近的温度为 36.4℃，再往周围温度就更低了。可见破晓 Air 的散热效果还是非常出色的。

测得在正常使用电脑的头部距离附近的噪音为 45.5dBA，能听到风扇快速转动的声音，但一点都不扰人。这个噪音控制表现同样优秀，做到了既冷又静。

内存方面，华硕破晓 Air 搭载 16GB LPDDR5X 7467MT/s 内存，小编测得其读取速度为 51387 MB/s，写入速度为 56252 MB/s，拷贝速度为 54781 MB/s，延迟为 94.7ns，L3 缓存延迟为 4.7ns.

硬盘方面，破晓 Air 搭载 512GB 的 PCIe 4.0 SSD，测得 SEQ1MQ8T1 读取速度 6668.82 MB/s，写入速度 2300.50 MB/s，SEQ1MQ1T1 读取速度 2950.43 MB/s，写入速度为 2780.97 MB/s。

续航方面，华硕破晓 Air 搭载 65Wh 大容量快充电池，同时考虑到第三代英特尔® 酷睿™7 处理器 350 在能效上的出色表现，这款商务本的续航能力应该会非常强。小编也对其进行了续航能力的测试，测试时笔记本为最佳能效模式，蓝牙关闭，音量关闭，屏幕电量 30%，通过 PC Mark 10 进行续航能力测试，直接跑出了 19 小时 28 分钟的表现。测试的过程十分漫长，让小编对破晓 Air 的续航能力印象尤为深刻。

办公生产力方面，IT之家还进行了 CrossMark 的测试，得到综合得分 1539 分，其中生产率 1566 分，创造性 1610 分，反应能力 1275 分。

小编还进行了 PC Mark 10 的现代办公测试。总得分达到 5744 分，其中常用基本功能为 9689，生产力得分 7292，数位内容创作得分则为 7281 分，这个分数也是十分漂亮的。

总体来说，对于一款主打轻薄便携的 AI 商务本来说，破晓 Air 的性能水平在第三代英特尔® 酷睿™7 处理器 350 的加持下无疑是超出预期的，应对日常的办公需求完全没有问题。

二、外观设计

再看 ID 设计。华硕破晓 Air 是一款 14 英寸的轻薄商务笔记本，在外观上走的是商务本最常见的简洁凝练的风格。机身采用阳极氧化处理的月色银配色，将金属的外表面转化为一层硬度更高、耐用性约为普通铝材 5 倍的材料，即使在日常的刮擦和碰撞中也能保持其原有的颜色。

同时在机身工艺上，破晓 Air 采用 C N C 一体金属精雕机身，经过 19 步铣削工艺、铣削精度达到 0.05mm，并且是整块 CNC 加工一体成型，让整机看起来精致细腻、严丝合缝，一体化程度很高。

设计上，笔记本的 A 面十分简洁，只有一枚“ASUS”高光亮面的 Logo，表面平整，线条利落，商务感十足。

B 面是 14 英寸的 2.8K OLED 防眩光屏，屏幕左右两边边框很窄，上下略宽些。屏幕下边框还有 ASUS ExpertBook 的字样。

C 面键盘区域看起来也比较精致，按键是矩形的孤岛式键盘，键盘区域下沉，表面能和 C 面整体齐平，视觉上非常规整。下方的触控板给得很大，是 135x86.6mm 的超大触觉触控板。

再看笔记本的 D 面，四边有内切的梯形设计，上下是横向的长脚垫，中间是细密开孔的散热格栅，散热格栅中间还做了 ExpertBook 的箭头标识，比较细节。

得益于 CNC 工艺带来极小公差和间隙，华硕破晓 Air 仅需 4 颗螺丝就能固定 D 壳，因此其更易于维护和维修。

从整机设计来看，破晓 Air 整体还是偏硬朗锋利的风格，同时采用流线型设计以优化重量分布并增强刚性，从而让整机的厚度薄至 10.4mm（IT之家测得 11.6mm），机身重量轻约 1.23kg（IT之家测得 1.24kg），纤薄轻盈的机身让它很适合移动办公处理事务。

接口方面，破晓 Air 提供了 2 x USB 3.2 Type-C 全功能接口、1 x USB 3.2 Type-A、1 x HDMI 2.1 TMDS、1 x 3.5mm 音频复合接口、1× 安全锁孔，对于日常使用也是足够的。

总体来说，华硕破晓 Air 上手后的精致感很足，虽然设计是常见的商务本设计风格，但是拿在手上，机身工艺、触感、线条、重量等方面共同带来的细腻、精湛的感觉能够让你一下就将它和常规的中端轻薄本给区隔开，一下就能觉得这是高端产品。

三、其他功能体验

在实际办公体验方面，华硕破晓 Air 的一大看点是支持小硕知道 ×WorkBuddy 专享版，支持华硕账号一键互通，专属权益随心享，兼顾使用安全与办公效率。使用时，大家只需在华硕大厅中直接下载安装即可，非常方便。安装后直接用华硕账号登录。

打开后可以看到界面整体和 WorkBuddy 差不多，但多出了华硕的联名元素。小编以自己作为科技媒体记者的日常工作需求，让 WorkBuddy 帮我完成当天微信公众号头条从选题素材搜集到确定选题，到写稿、拟定标题和封面图的全流程工作。小硕知道 ×WorkBuddy 专享版能够很快帮我完成整个的工作流。

工作进行中，如果需要我手动确认的，小硕知道 ×WorkBuddy 专享版也会主动弹出窗口，让我确认之后，再进行下一步工作。

最终，小硕知道 ×WorkBuddy 专享版成功交付了微信公众号的初稿、备选标题以及封面图素材，整个过程用时不过 20 分钟左右，并且小编看了一下最重要的初稿完成度也是不错的，这对于我日常工作效率的提升显然是非常大的助益。

除了这些，华硕破晓 Air 还内置了 ExpertMeet 商用级 AI 应用，内置专为移动办公打造的 ExpertMeet 智能会议解决方案。软硬件协同，实时优化画面、声音及会议环境，智能处理协作流程。让用户可以轻松提升办公效率，时刻展现专业能力。具体来看，ExpertMeet 面板继承了会议记录、AI 翻译字幕、视频水印、屏幕水印等智能功能，同时还集成了多人电话会议模式、麦克风切换、屏幕截图与录像、键盘亮度、性能优化等商务场景经常会用到的工具应用和快捷切换选项。

测试时，小编也体验了 AI 翻译字幕的功能，在本地播放一段生肉的游戏视频，AI 翻译字幕能够在屏幕下方通过半透明的字幕显示区域展示实时翻译的结果，实际体验来讲，翻译的准确性尚可，速度也比较快，看着字幕内容也能基本跟上视频的进度。

而说到小编日常的工作，码字还是最核心的内容，华硕破晓 Air 让小编印象比较深刻的还有其全尺寸键盘和大面积触控板带来的体验。过去小编使用笔记本写稿，总是喜欢再配一个蓝牙键盘，主要原因是觉得笔记本自带键盘打字手感不好，而且操作比较局促，并且经常会在打字的时候手掌误触触控板。

而破晓 Air 是为数不多的小编在使用时忘记外接键盘，直接使用自带键盘码字也没什么不适的笔记本，这主要是因为破晓 Air 的键盘每个按键键帽很大，而且按键和按键之间的间隔也比较合理，输入的时候就比较顺手，而在按键手感上，破晓 Air 的键程也达到了 1mm，敲击时手感舒适利落。

再就是破晓 Air 的触控板用起来也很舒服，首先是触控板面积很大，达到 135×86.6mm，手指的操控区域很自如，同时这块触控板 6 个力度传感器与 AAC 触觉引擎震动马达，对按压力度的反应很灵敏，同时操作光标的流畅度和跟手感也很不错。小编就说一个场景，过去用触控板剪视频的时候，需要不断放大缩小视频流精度，还需要按住并拖动效果滤镜的长度以达到精确的位置，使用响应缓慢、按压反馈不足的触控板来进行这些操作，简直是灾难，但是使用破晓 Air 的触控板，单手就能轻松放大缩小视频流，精准定位视频位置，拖动各种效果控件反馈也很明确、跟手，感觉就和用鼠标操作效率差不多。

最后是屏幕，华硕破晓 Air 采用一块 2.8K 分辨率的 OLED 防眩光屏，支持 48-120Hz 可变刷新率，600 nits HDR 最高亮度，同时支持 100% DCI-P3 色域和 133% sRGB 色域，支持 720Hz PWM 调光频率。

小编通过屏幕素质测试网站进行了简要的测试，首先是色域方面，可以看到破晓 Air 支持 100% DCI-P3 色域，在下面的色块中，即使是同一色系，P3 色域下和 sRGB 色域下，也能看出明显的区别。如果不支持 P3 色域，就看不到中间的区分线。

HDR 方面同样也支持，刷新率方面，在网站上也能测出此时屏幕的刷新率达到 120Hz。

还有就是，华硕破晓 Air 的这块屏幕还采用工业级疏水涂层，不仅能抵御指纹，还能保护屏幕的防反射涂层，抵御日常使用中的摩擦，带来全新级别的显示清晰度。

四、总结

总体来说，这款华硕破晓 Air 给小编最大的感受是精致高档、性能超预期，以及续航超长，作为一款 AI 轻薄商务本，虽然破晓 Air 在产品 ID 设计上并没有让人眼前一亮的突破，但实际上手后的扎实、精致的质感是能直观感受到的。同时，第三代英特尔® 酷睿™7 处理器 350 在性能和能效的平衡上让人惊艳，性能上让你足以轻松处理各种常规的办公需求和轻度娱乐，同时即便在高负载状态下，也能保持整机运行的稳定，给人带来一种安心的感觉，然后就是出众的续航能力，让破晓 Air 完全可以成为你移动办公的可靠伙伴。

如果你的预算在五六千左右，希望有一台能够助你随时随地处理办公任务，不需要考虑插座、外接键鼠等麻烦需求，轻装通勤或差旅的全能轻薄本，那么这款华硕破晓 Air 可能是现阶段最值得关注的选项之一，双十一期间，天猫平台破晓 Air 酷睿 5 版本有超多福利叠加，活动到手价:4759.15 元起，感兴趣的朋友可以关注下！