华硕破晓 Air 轻薄商务本图赏：第三代英特尔酷睿 +CNC 一体化机身，颜值和质感兼备

9 月 21 日，华硕在破晓系列品鉴会上发布了破晓 Air 高端轻薄商务笔记本电脑。本次发布的破晓系列分为三个层级，旗舰级包括破晓 Ultra 与破晓 Air、专业级包括破晓 7 Pro 与破晓 7S、主流级则有破晓 7。其中我们今天的主角破晓 Air 就是一款不仅追求轻薄，更在商务质感，移动便携、显示效果以及 AI 应用等方面找到绝佳平衡的产品。目前IT之家已经拿到了这款华硕破晓 Air，我们先来送上一波产品图赏。

华硕破晓 Air 的一大看点是搭载第三代英特尔® 酷睿™ 7 处理器 350，这款处理器基于全新 Wildcat Lake 架构打造，采用先进的英特尔 18A 工艺制程，突破性技术实现性能与能效的显著提升。

华硕破晓 Air 是一款 14 英寸的轻薄商务笔记本，在外观上走的是商务本最常见的简洁凝练的风格。机身采用阳极氧化处理的月光银配色，将金属的外表面转化为一层硬度更高、耐用性约为普通铝材 5 倍的材料，即使在日常的刮擦和碰撞中也能保持其原有的颜色。

同时在机身工艺上，破晓 Air 采用 CNC 一体金属精雕机身，经过 19 步铣削工艺、铣削精度达到 0.05mm，并且是整块 CNC 加工一体成型，让整机看起来精致细腻、严丝合缝，一体化程度很高。

设计上，笔记本的 A 面十分简洁，只有一枚“ASUS”高光亮面的 Logo，表面平整，线条利落，商务感十足。

B 面是 14 英寸的 2.8K OLED 防眩光屏，屏幕左右两边边框很窄，上下略宽些。屏幕下边框还有 ASUS ExpertBook 的字样。

C 面键盘区域看起来也比较精致，按键是矩形的孤岛式键盘，键盘区域下沉，表面能和 C 面整体齐平，视觉上非常规整。下方的触控板给得很大，是 135x86.6mm 的超大触觉反馈触控板。

再看笔记本的 D 面，四边有内切的梯形设计，上下是横向的长脚垫，中间是细密开孔的散热格栅，散热格栅中间还做了 ExpertBook 的箭头标识，比较细节。

得益于 CNC 工艺带来极小公差和间隙，华硕破晓 Air 仅需 4 颗螺丝就能固定 D 壳，因此其更易于维护和维修。

从整机设计来看，破晓 Air 整体还是偏硬朗锋利的风格，同时采用流线型设计以优化重量分布并增强刚性，从而让整机的厚度薄至 10.4mm（IT之家测得 11.6mm），机身重量轻约 1.23kg（IT之家测得 1.24kg），轻薄轻盈的机身让它很适合移动办公处理事务。

接口方面，破晓 Air 提供了 2 x USB 3.2 Type-C 全功能接口、1 x USB 3.2 Type-A、1 x HDMI 2.1 TMDS、1 x 3.5mm 音频复合接口、1× 安全锁孔，对于日常使用也是足够的。

配件方面，华硕破晓 Air 主要附赠了充电器和数据线，充电器的设计也是硬朗方正的，65W 功率，小巧轻便，看起来质感不错。

总体来说，华硕破晓 Air 上手后的精致感很足，虽然设计是常见的商务本设计风格，但是拿在手上，机身工艺、触感、线条、重量等方面共同带来的细腻、精湛的感觉能够让你一下就将它和常规的中端轻薄本给区隔开，一下就能觉得这是高端产品。

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