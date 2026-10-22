7.98 万元起：一汽-大众捷达 M6 上市，地平线征程 6M 辅助驾驶

IT之家 10 月 22 日消息，一汽-大众捷达 M6 汽车今日上市，新车提供三种配置，定价 7.98 万元起。官方提供首任车主三电系统终身质保、自动泊车终身兜底、全车体检终身免费等额外礼品，购车首年驾驶辅助事故也支持兜底。

IT之家附该车各版本售价如下：

465 Pro：7.98 万元

555 Max：8.98 万元

555 Ultra：9.98 万元

据介绍，捷达 M6 采用一体化封闭式前杠，中央带有捷达全新品牌 Logo，两侧灯组是细长锋利的楔形设计，下方带有内凹式导流槽，让车身线条更加干练。侧面看起来是轿跑姿态，尾部带有贯穿式 LED 尾灯。车身尺寸为长 4806 mm、宽 1895 mm、高 1500 mm，轴距 2820 mm，可选 6 款外观配色。

该车搭载地平线征程 6M 芯片，支持城区 / 高速 NOA、跨层记忆泊车等，OTA 后支持车位到车位（P2P）全链路领航；搭载千问 + DeepSeek + 豆包三大模型，以及车道级导航、满配手车互联、标配热泵空调。

内饰方面，该车配备全液晶仪表 +15.6 英寸 2.5K 中控屏，搭配双辐多功能方向盘。中控带有手机无线充电板。车机还接入豆包、DeepSeek、通义千问，支持 HiCar、CarLink、CarPlay 手机互联。前排座椅支持大角度靠背调节，椅背可完全放平。车顶带有全景天幕，后备箱容积为 542L。

此外，该车搭载 113kW 与 145kW 驱动电机，续航里程为 465km 和 555km，最高车速分别为 166 km/h；172 km/h。支持 3.5kW 外放电，方便外出露营使用。