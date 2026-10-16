一汽-大众探歌 L 新车申报：提供 1.4T/1.5T 动力，轴距 2730mm

IT之家 10 月 16 日消息，工信部发布第 412 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，一汽-大众探歌 L 完成申报。

大众探歌 L 为多用途乘用车，两款车型均为汽油动力，额定载客 5 人，轴距达到 2730 mm，轮胎规格提供 225/55 R17 和 225/50 R18 可选，配备防抱死制动系统，可选装 ETC 车载装置，且配备汽车事件数据记录系统 (EDR)，胎压监测系统为间接式。

IT之家注意到，1.4T 版本车型（FV64610LAAEG）外形尺寸为长 4641 mm、宽 1846 mm、高 1619 mm，总质量 1910 kg / 1890 kg，整备质量 1459 kg / 1439 kg，发动机型号 DLE，排量 1395 ml，功率 110 kW，发动机最大净功率 110 kW，最高车速 200 km/h。

1.5T 版本车型（FV64610LBDEG）外形尺寸为长 4648 mm / 4641 mm、宽 1846 mm、高 1619 mm / 1627 mm，总质量 1930 kg，整备质量 1477 kg，发动机型号 DYZ，排量 1498 ml，功率 118 kW，发动机最大净功率 118 kW，最高车速 200 km/h。

新车支持丰富选装，包含前灯、格栅灯、前保险杠、前雷达盖板、尾标、后保险杠、车窗压条、门把手、后视镜、行李架、前摄像头、前标、后视镜摄像头、侧标、后摄像头、鲨鱼鳍天线、全景天幕、车身同色车顶、车身同色 A 柱、车轮等，消费者可以选择个性化的外观配置。

以下为汽车参数详情：

▲ 1.4T 版

▲ 1.5T 版