4699 元，腾龙 20-40mm F2.8 全画幅变焦镜头尼康 Z 卡口版本发售

IT之家 10 月 22 日消息，腾龙 20-40mm F2.8 Di III VXD 镜头尼康 Z 卡口版本今日发售，新品主打小型轻量设计，广角端的 20mm 视角可带来新焦段体验，定价 4699 元。

据介绍，这款镜头专为全画幅无反相机设计，在便携性和成像性能之间取得平衡。具有特色的 20-40mm 焦距范围，从 20mm 超广角特有的宽广视角，覆盖至 40mm 的标准焦段，适合风光、街拍、人像等摄影场景。

规格方面，该镜头采用 11 组 12 片光学结构，配备高精度线性马达对焦机构 VXD。在广角端 20mm 时，最近拍摄距离短至 0.17m，最大摄影倍率为 1:3.8。机身重量 380g，拥有 9 片光圈叶片，滤镜口径是腾龙一脉相承的 67mm。

此外，这款镜头主打便携性、操控性，变焦环旋转角度为 65°，小幅操作即可实现顺畅变焦。具备防滴构造、抗污涂层等。

IT之家附该镜头详细参数如下：

目前该产品已在京东开售，定价 4699 元。

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