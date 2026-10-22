机械革命无界笔电集体上市：14 SE 至尊版 4419.15 元、14 Max Carbon 起价 5354.15 元

IT之家 10 月 22 日消息，机械革命 (Mechrevo) 即将于北京时间明日 00:00 发售多款基于英特尔酷睿 Ultra 200V "Lunar Lake" 处理器的无界系列轻薄笔记本电脑产品，国补后到手价在 4,419.15~5,694.15 元。

无界 14 SE 至尊版

该机型采用金属 + 复合碳纤维材料机身，基于英特尔酷睿 Ultra 7 处理器 256V，配有 16GB LPDDR5X-8,533 内存、512GB SSD 存储，屏幕为 14" 1920×1200 60Hz 高色域，内置 55Whr 电池。

其标价 5,199 元，国补后到手价 4,419.15 元。

无界 Max

无界 Max 采用全镁合金机身，薄至 14.9mm。14" 型号集成 72hr 电池，轻约 1.0kg；16" 型号集成 80hr 电池，轻约 1.25kg。两款机型配备双高音双低音 4 扬声器阵列，提供雷电 4，存储容量为 1TB。

▲ 无界 14 Max

无界 14 Max 搭载 2880×1800 120Hz 500nits 高色域雾面屏幕；拥有三档背光 1.5mm 键程键盘，配备 5.7" 玻璃触控板。

其仅提供 Ultra 5 处理器 226V 一个配置，标价 5,799 元，到手价 4,929.15 元。

▲ 无界 16 Max

无界 16 Max 搭载 2560×1600 120Hz 400nits 高色域雾面屏幕；拥有包含等高方向键与数字小键盘的背光键盘，配备 6" 玻璃触控板。

其提供 Ultra 5 处理器 226V（标价 5,999 元，到手价 5,099.15 元）、Ultra 7 处理器 256V（标价 6,499 元，到手价 5,524.15 元）两档配置。

无界 14 Max Carbon

无界 14 Max Carbon 在 Max 版本的基础上换用碳纤维 A 面，升级 2880×1800 120Hz 500nits 柔光 OLED 屏幕，机身起始质量进一步降低至 946g。

该机型依旧提供 1TB SSD 存储。其 Ultra 5 处理器 226V 配置标价 6,299 元，国补到手价 5,354.15 元；Ultra 7 处理器 256V 配置标价 6,699 元，国补到手价 5,694.15 元。

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