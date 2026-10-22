《战狗》为打击作弊限制跨区匹配：游戏延迟超 175ms 则受限制，部分玩家威胁退款

IT之家 10 月 22 日消息，前段时间爆火的第一人称射击游戏《战狗》（Wardogs）开发商 Bulkhead 正在逐步实施跨地区匹配限制，希望借此减少作弊行为。

该工作室表示，此举旨在保护尽可能多的玩家，避免作弊较严重地区的玩家对其他地区玩家的游戏体验造成影响。不过，这项措施也引发了部分玩家的不满，部分玩家甚至抗议表示将申请退款。

目前，《战狗》采用的地区限制方案以网络延迟为依据，将玩家的最高允许延迟限制在 175 毫秒。超过这一阈值的玩家将受到跨地区游戏限制。Bulkhead 表示，相关功能正在服务器后台逐步实施，但要达到预期效果，还需要进一步调整。

Bulkhead 称，团队原本希望通过更宽松的跨地区匹配机制改善玩家的社交体验，但此前的做法未能达到预期，因此决定进一步收紧限制。工作室表示，必须优先保护人数更多的玩家群体，即使这意味着部分玩家将受到影响。

这一决定引发了不少玩家反对。一名美国玩家表示，自己有澳大利亚朋友，限制跨地区游戏将影响他们一起游玩；另一名玩家则称，购买《战狗》是为了和朋友组队，而不是为了参加高强度竞技，因此考虑退款。还有亚洲玩家批评开发商没有优先加强反作弊系统，反而限制玩家进入其他地区的服务器，并指出部分玩家会在缺乏证据的情况下将亚洲玩家直接视为作弊者。

针对玩家的质疑，《战狗》开发工作室首席执行官 Joe Brammer 表示，团队理解新措施会损害一部分玩家的体验，但仍希望借此保护更多玩家。他承认，基于延迟的限制只是快速解决问题的临时措施，并非永久方案。

Brammer 表示，团队正在研究面向全球玩家的解决方案，但准确判断玩家的实际所在地并不简单。IT之家后续将保持关注。

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