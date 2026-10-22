甲骨文发布 Java SE 高危漏洞安全警报，用户应尽快升级

IT之家 10 月 22 日消息，甲骨文公司今日发布安全通报，披露编号为 CVE-2026-91403 的高危安全漏洞。影响 Oracle Java SE、Oracle GraalVM for JDK 和 Oracle GraalVM Enterprise Edition 软件，CVSS 3.1 评分为 9.1 分，可让黑客在无身份验证的情况下发起攻击。

据官方公布数据，该漏洞涉及 Java 安全套接字扩展（IT之家注：JSSE）组件，攻击复杂度较低，无需任何权限，也不需要用户交互。若漏洞被成功利用，可能对系统机密性和完整性造成高等级影响，但不会影响系统可用性。

同时攻击者可通过调用相关组件的 API 利用漏洞，例如使用相关 API 提供数据的 Web 服务发起攻击。还可能影响客户端环境的 Java 程序，尤其是加载并执行不可信代码、同时依赖 Java 沙箱提供安全保护的 Java Web Start 应用或 Java 小程序。

此外，本次漏洞影响 Oracle Java SE 8u511、8u511-perf、11.0.33、17.0.21、21.0.13、25.0.5 和 27.0.1；Oracle GraalVM for JDK 17.0.21、21.0.13；以及 Oracle GraalVM Enterprise Edition 21.3.20，甲骨文官方已为高级支持、扩展支持的产品提供补丁，用户应尽快升级。

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