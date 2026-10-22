AMD 为下一代 Medusa APU 提前铺路，HIP-RT 3.2.0 新增三款 GPU 目标

IT之家 10 月 22 日消息，Phoronix 发现，AMD 已发布 HIP-RT 3.2.0 光线追踪库更新，为下一代 Medusa APU 添加了 GPU 支持，包括 GFX1170、GFX1171 和 GFX115E 三款。

这些标识对应的集成 GPU 被认为将采用 AMD RDNA 4m 与 RDNA 3.5 等不同架构，不过 AMD 尚未在此次更新说明中公布相关 GPU 的完整规格。

HIP-RT 是 AMD 面向 HIP 平台的光线追踪库，可供 Blender 等跨平台软件使用。此次 3.2.0 更新也是该项目自 2026 年初以来的一次重要版本更新，除新增硬件支持外，还包含性能优化、功能改进和多项错误修复。

HIP-RT 3.2.0 还加入了 SRT 变换帧的剪切支持、CUDA 13 兼容性改进，以及多项代码现代化调整。IT之家注意到，新版本调整了三角形法线的解码流程，并展开部分变换函数，以减少相关计算开销。此外，该版本还修复了涉及内存访问、场景压缩和多 GPU 环境的若干问题。

从现有信息来看，GFX1170 和 GFX1171 此前已被开源图形软件代码标记为 RDNA 4m，而 GFX115E 则属于 RDNA 3.5 相关标识。

Medusa 系列的具体规格、产品发布时间及各型号的核显配置，目前仍有待 AMD 进一步公布。

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