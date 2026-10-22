AMD 复活锐龙 7 5800X3D 处理器，源于苏姿丰亲自提议

IT之家 10 月 22 日消息，日媒 MyNavi Tech+ 本周采访 AMD 客户端产品经理特拉维斯 · 基尔什（Travis Kirsch）。他提到，公司今年早些时候让 Socket AM4 平台的锐龙 7 5800X3D 重返市场，其实源于 CEO 苏姿丰的提议。

IT之家注意到，这名产品经理表示，公司推出锐龙 7 5800X3D 十周年纪念版处理器，是向仍在使用 AM4 平台的忠实用户献上告别礼物。由于 DDR5 内存价格大幅上涨，不少用户仍选用支持 DDR4 的平台。

AMD 希望这款产品能帮助用户顺利走完过渡期，锐龙 7 5800X3D 的游戏性能仍可满足当下需求，部分主板厂商也跟着推出了一些 AM4 新品。

当记者问到 AMD 为何基于 Zen 4 架构推出锐龙 7 7700X3D，而不是推出定位低于锐龙 7 9800X3D 和 9850X3D 的“锐龙 7 9700X3D”时，这名 CEO 回答道：“这样做是为了消化现有 Raphael 芯片库存。如果推出 9700X3D，就会占用原本用于定位更高的 Granite Ridge（9850X3D 等）库存。”

谈到内存市场状况时，特拉维斯 · 基尔什认为当前价格已超出任何一家公司的控制范围。AMD 必须根据市场情况做出应对，确保消费者无论预算多少，都能买到 AMD 处理器的 PC。