Durabook 推出 R12 三防平板：至高酷睿 Ultra 7 366H 处理器、RTX 2000 Ada 显卡

IT之家 10 月 22 日消息，Durabook 现已发布 R12 三防平板，面向工业应用、应急救援等使用场景。新品采用英特尔 Panther Lake 处理器，可选配英伟达 RTX 独立显卡。

据IT之家了解，这款产品可选酷睿 Ultra 7 366H、Ultra 7 356H 和 Ultra 5 336H 等处理器，最高可搭配 64GB LPDDR5X-8533 内存和 256GB NVMe SSD。并可选集成显卡，或是 8GB 显存的英伟达 RTX 2000 Ada 独立显卡。

同时，该产品配备一块 12.2 英寸屏幕，分辨率为 1920 × 1200，峰值亮度 1200nits，支持触控笔。机身为镁合金材质，厚度 23.5mm，重量约 1.45kg，具备 IP66 防护等级，通过 MIL-STD-810H 认证。

此外，该设备配备 2 个雷电 4 接口、1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A 接口、1 个 2.5Gbps 以太网接口，并支持 Wi-Fi 7 和蓝牙 6.0，可选配 4G LTE 或 5G 移动数据网络。支持通过扩展模块增加双网口、条码扫描器、智能卡读卡器、RFID 读卡器或串口。