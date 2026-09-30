英特尔酷睿 Ultra 4000 系列 Nova Lake 处理器通过 USB4 与 PCIe 5.0 认证测试，预计 2027 年初发布

IT之家 9 月 30 日消息，TomsHardware 发现，英特尔下一代 Nova Lake 平台已通过 USB 和 PCIe 标准组织的合规测试。

USB-IF 论坛已将部分酷睿 Ultra 4000 系列 Nova Lake 平台列入集成商列表，PCI-SIG 集成商列表也纳入了面向 Nova Lake-S 处理器的 900 系列芯片组。

USB-IF 确认，英特尔 Nova Lake-H 移动处理器（设备 ID D331、D333）符合 USB4 80Gbps 规范。桌面端 Nova Lake PCH-S 芯片组（设备 ID 6E6E）符合 USB 3.2 Gen2 标准，支持最高 20Gbps 数据传输速率。

PCI-SIG 集成商列表自 4 月起已包含面向酷睿 Ultra 4000 系列 Nova Lake-S 处理器的 900 系列芯片组。8 月初，一款未确认身份的英特尔处理器（设备 ID D461、D465、D467 至 D46A）通过 PCIe 5.0 x16 测试。

IT之家注：USB-IF 和 PCI-SIG 是分别制定 USB 与 PCIe 标准并开展合规认证的行业组织，通过测试的产品可在包装上使用相应标识。

USB-IF 设有“相似性认证”程序，对足够相似的产品，测试一款即可让相关产品列入集成商列表。由于不同 Nova Lake 产品的 USB4 和 USB 3.2 电路相似，英特尔可先提交部分 CPU 和芯片组测试，再通过该程序跟进。

不过，USB-IF 认证正式绑定具体产品名称、型号和修订版本。不同名称的产品不会因包含相同 USB 电路而自动获认证，仍需单独提交，由 USB-IF 判断差异是否需额外测试。

随着酷睿 Ultra 4000 系列 Nova Lake 处理器发布临近，相关平台需通过多项合规与互操作性测试。最新爆料指向该系列于 2027 年第一季度发布，提前完成认证是英特尔的常规准备步骤。

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