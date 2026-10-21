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最强 Nova Lake 笔记本电脑处理器：28 核心英特尔酷睿 Ultra 9 4995HX 曝光

2026/10/21 17:01:38 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 21 日消息，微博博主 @金猪升级包 上周三（10 月 14 日）在微博上提到了英特尔即将推出的酷睿 Ultra 9 4970H/4995HX 处理器。

硬件爆料者 @jaykihn0 在 10 月 17 日补充道，酷睿 Ultra 9 4995HX 预计采用 28 核设计，而次旗舰级 Ultra 9 4970H 则采用 16 核心设计。

酷睿 Ultra 9 4995HX 将采用 8 个 P 核、16 个 E 核与 4 个 LP E 核的配置，合计 28 核，P 核与 E 核分别基于 Coyote Cove 和 Arctic Wolf 架构。其核心数量相比现有 24 核的 HX 旗舰型号提升了 16.6%。不过，移动端的 Nova Lake-HX 仅提供单计算模块版本，而桌面端的 Nova Lake-S 则可借助双计算模块达到最高 52 核配置。

据现有爆料，酷睿 Ultra 9 4995HX 还将集成 2 个 Xe3 核心的 iGPU，并采用单计算模块设计。

另一款酷睿 Ultra 9 4970H 处理器据称将采用 4 个性能核、8 个能效核和 4 个低功耗能效核的组合，共计 16 个 CPU 核心。其 CPU 核心数量与现有 Panther Lake-H 系列型号相同，但 iGPU 据称最多配备 12 个 Xe3P 核心。

在功耗方面，Nova Lake-HX 系列预计面向高性能游戏本和移动工作站，功耗范围可能为 55W 至 160W；标准 Nova Lake-H 系列则预计覆盖 28W 至 115W 范围。

制造工艺方面，爆料称 Nova Lake-HX 的计算模块将采用台积电 N2P 工艺。相关计算模块尺寸据称为 14.8 × 6.6mm，面积约为 97.68mm²。

根据行业预测，搭载 Nova Lake-HX 和 Nova Lake-H 处理器的首批笔记本电脑有望在 2027 年国际消费电子展（CES 2027）期间亮相。IT之家届时将为大家带来更多报道。


P 核数E 核LP-E 核Xe3 GPUTDP
架构Coyote CoveArctic WolfBattlemage/
Nova Lake-X163242~200W
Nova Lake-S81642~125W
Nova Lake-HX81642~55W
Nova Lake-HX4842~55W
Nova Lake-H48412~28W
Nova Lake-H4844~28W
Nova Lake-U4044~28W
Nova Lake-U2042~15W

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关键词：英特尔Nova Lake酷睿 Ultra 9 4995HX

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