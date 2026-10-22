红魔授权服务中心售后网点官宣覆盖全国 60 余座城市，持续扩容中

IT之家 10 月 22 日消息，红魔游戏手机官方今日宣布，红魔授权服务中心售后网点，现已覆盖全国 60 余座城市，并在持续扩容中。

IT之家附红魔 12 Pro+ 售后网点导览如下：

据IT之家此前报道，在 10 月 15 日，红魔正式发布新一代电竞旗舰红魔 12 Pro+，提供氘锋透明暗夜、氘锋透明银翼、氘锋透明冰蓝三款透明配色，发布会现场还展示了“红魔 12 PRO+ GOLDEN SAGA 臻金传奇 · 限量典藏”特别版本，提供 24GB+1TB 版本。

延伸阅读

红魔游戏手机是努比亚（nubia）旗下的电竞手机品牌，其首款产品红魔电竞游戏手机于 2018 年 4 月 19 日在北京发布，同年 4 月 25 日首销，首发价格为 2499 元起。

红魔授权服务中心售后网点的扩容并非首次。据IT之家此前报道，2025 年 12 月红魔公布网点总数达 66 家、覆盖全国 62 座城市；2026 年 7 月红魔再次公布进展，其售后网点已达 68 家，并称持续扩容中。

红魔 12 Pro+ 于 2026 年 10 月 15 日发布并当日 18:00 开售，售价方面 12GB+256GB 官方价 6999 元、16GB+512GB 为 7999 元、16GB+1TB 为 8999 元，叠加国家补贴后到手价分别为 6499 元、7499 元、8499 元。该机搭载第六代骁龙 8 超级至尊版（台积电 2nm 工艺）与红魔自研红芯 R5 电竞芯片，配备 6.85 英寸 1.5K 185Hz 屏下真全面屏、8400mAh 电池，支持 120W 有线与 80W 无线快充。

文章提及的“红魔 12 PRO+ GOLDEN SAGA 臻金传奇 · 限量典藏”特别版本提供 24GB+1TB 存储组合，采用全新锻造碳纤维散热架构，被称为 2026 年下半年唯一搭载 24GB 内存的量产智能手机；官方当时尚未公布具体售价，参考同系列 16GB+1TB 版本 8999 元的定价，业界预计其售价超过一万元。