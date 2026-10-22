《GTA6》发售前，R 星悄悄往迈阿密塞入各种游戏元素

IT之家 10 月 22 日消息，据游戏媒体 VGC 今天报道，为了宣传即将发售的《GTA6》，Rockstar 悄悄把现实的迈阿密打造成游戏里的罪恶城，让原本虚构的当当钟快餐店（Cluckin' Bell）、威泽尔新闻（Weazel News）和菲斯特跑车（Pfister）出现在迈阿密大街小巷。

据报道，R 星已经和 NBA 球队迈阿密热火宣布营销活动。这支球队将在 11 月 18 日，也就是《GTA6》正式发售前夕举办“罪恶城之夜”活动，球员们将穿上联动球衣，在特别搭建的“罪恶城球场”上演一场比赛。

同时有网友发现，迈阿密热火的主场 —— 卡西亚中心已经悄然出现《GTA》系列虚构的连锁快餐店当当钟、吃得饱汉堡（Burger Shot），有的店员也换上了印有《GTA 6》品牌标识的新制服。

除此之外，许多网友还在迈阿密街头发现了《GTA》系列游戏的虚构品牌或产品，如威泽尔新闻、金属圣殿 106.6 电台（IT之家注：The Chamber 106.6）、iFruit、Coil（旋风）和易可乐（eCola）等。

迈阿密海滩上也出现了印着 Vice City 标志的遮阳伞和躺椅。据称主办方安排了安保人员看守，防止粉丝半夜偷走这些价值不菲的联动产品。该城市上空时不时还会出现印着《GTA6》Logo 的飞艇，海面上还有宣传游戏虚构夜店 Vault Nightclub 的船只。

最后，R 星似乎还想将《GTA6》的虚构酒类品牌带到迈阿密，该地多家酒吧外已经出现尿汤啤（Pißwasser）、爱国者啤酒（Patriot）的广告。