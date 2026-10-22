《GTA 6》首支电视广告亮相 NBA 转播，删减淋浴亲密镜头

IT之家 10 月 22 日消息，当地时间昨晚，即将发售的《侠盗猎车手 6》（Grand Theft Auto 6，简称 GTA 6）首支电视广告在几场 NBA 赛事转播中播出。这支广告大体上就是上周放出的首发预告片，但删掉了几段尺度较大的淋浴亲密镜头。

IT之家注意到，当地时间 10 月 20 日，不少网友在社交平台发现，微调后的《GTA 6》首发预告片在 NBA 新赛季揭幕战中播出。具体来说，观众是在纽约尼克斯对阵费城 76 人的比赛转播里看到的这支广告。还有人表示，当晚活塞对阵凯尔特人、雷霆对阵马刺的比赛期间，也看到了这支广告或是相近版本。

大家看到的这版电视广告里，第一段淋浴镜头得以保留，但另外两处相关画面被删减。显然，这些片段对于电视直播来说尺度超标。枪支、爆炸、抢劫以及各类犯罪闹剧和暴力内容都可以播出，唯独不能出现短短几帧淋浴场景里腿部裸露接触的画面。

部分硬核粉丝还发现，这支新广告和原版首发预告片之间存在几处极其细微的差别。

在杰森开玩笑捶打露西娅手臂的镜头后面，广告新增了少许画面；露西娅从卡车跳到飞机起落架的片段，同样增加了几帧素材。这些内容并没有披露新剧情，但算是 《GTA 6》的新画面。

猜测这支广告还会在即将进行的迈阿密热火队比赛期间播出，这场赛事由 《GTA 6》直接赞助，比赛还会推出专属球衣等特色内容。

对很多玩家而言，在看篮球赛时电视上播出 《GTA 6》预告片，让游戏的发售变得真切起来。一位网友说：“在大赛的正规电视广告里看到它，这件事一下子就真实了。”还有人提到，在客厅电视上看到发售日期和广告，才猛然意识到距离 《GTA 6》发售只剩几周。历经十年的传闻、泄密、报道与延期，漫长等待即将结束。《GTA 6》将于 11 月 19 日正式发售。