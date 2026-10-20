粉丝用 AI 基于虚幻引擎 5.8 重制《恶霸鲁尼》，Mac 上 1080P 能跑 45 帧

IT之家 10 月 20 日消息，尽管官方一直没有推出续作，但《恶霸鲁尼》（Bully）多年来热度居高不下。之所以迟迟没有新作问世，只是因为 Rockstar 一直忙于其他系列项目。不过开发团队清楚这款作品人气很高，此前曾将其列为工作室史上最受欢迎的四款游戏之一。

多年来，不断有传闻称 Take-Two 计划以重制或高清复刻的形式重启该 IP，但粉丝们已经等得失去耐心，开始自己动手制作《恶霸鲁尼》重制版，以现代游戏标准重新构想这个 IP。现在有一位专注的爱好者，正借助 AI 工具从零开始，制作虚幻引擎 5 版《恶霸鲁尼》。

IT之家注意到，推特用户 @ashen_one 透露，他正在基于虚幻引擎 5.8 重制《恶霸鲁尼》，并将项目描述为非官方、非商用、仍在开发中的粉丝项目，开发过程“借助 AI 辅助，全程公开”。一段将近 3 分钟的演示视频，完整展示了这款重制项目的效果。

Ashen 说明，即便全力以赴，他个人或许永远无法独立完成全部移植工作。其他爱好者可以自由加入，一起尝试还原完整原版《恶霸鲁尼》的游戏体验。

当前这套移植到 UE5.8 的《恶霸鲁尼》版本，在 Mac 设备上以 1080P 分辨率运行可达 45 帧。随着项目持续迭代，性能还会进一步提升。

因为还处在开发阶段，该项目不像成品那样可以一键下载，玩家需要按照 GitHub 上的详细指引手动部署。

另外，Rockstar 曾承诺后续会加快新作推出节奏，因此在《GTA 6》上线之后，我们也有可能看到《恶霸鲁尼》续作立项。