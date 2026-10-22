比尔 · 盖茨：人们要为 AI 带来的二十年颠覆性变革做好准备

IT之家 10 月 22 日消息，微软联合创始人、亿万富翁慈善家比尔 · 盖茨今日接受外媒 The Verge 采访。他表示，人们要为 AI 带来的二十年颠覆性变革做好准备，这段时期可能会非常痛苦，甚至会将社会分裂成两派：一派乐于接受前沿科技，另一派拒绝。

IT之家了解到，比尔 · 盖茨今年 8 月发表一篇文章，认为人们向 AI 时代过渡时，将经历一段动荡时期。此后他将 AI 称为“人类有史以来接触过最危险的东西”，并认为 AI 让核武器相形见绌。

盖茨表示，他并非 AI 悲观主义者。他认为 AI 过去一年的进步令人惊叹，从编写代码和发现网络漏洞的能力，到生物学推理能力，再到颠覆就业市场的能力，无不体现着这一点。如今人类拥有的强大力量，意味着上述所有事情都将成为现实，社会必须做好准备。

谈到刚刚说的“二十年动荡时期”时盖茨认为，那时候物资短缺的情况将会减少，人们必须找到掌控局面的方法。这期间将会有输家和赢家，也会有很多动荡，人们必须挺过这段时间才能迎来繁荣时代。

在那段时间，人类将拥有可以建造房屋、种植食物、进行手术的机器人，绝大多数商品和服务都不再需要人类劳动力。因此人们必须思考自己如何度过这 20 年，并思考哲学、社会行为等深刻问题。

当然，盖茨这番话并不是说二十年后世界就一定不太平，他认为这个时间可能早几年或晚几年。并且突破类的成就谁也说不准，例如人形机器人能力进步，有的人说两三年就行，有的人则说八年左右才能实现。