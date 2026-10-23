三星 Galaxy Fit 4 健身手环首曝：黑、白、绿三款齐亮相

IT之家 10 月 23 日消息，消息源 The Cipher Project 昨日（10 月 22 日）在 Telegram 平台发布动态，分享了一组渲染图，展示了三星 Galaxy Fit 4 健身手环设计，共有黑色、绿色和白色三种颜色，但不排除三星后续扩充推出其它颜色的可能。

IT之家附上相关视频如下：

外观方面，Galaxy Fit 4 手环延续三星 Galaxy Fit 系列的简约设计风格，采用矩形 OLED 屏幕，屏幕尺寸似乎较上一代 Galaxy Fit 3 有所增加，可提供更充裕的信息显示空间。

机身右侧保留一枚实体按键，预计用于唤醒屏幕或返回操作；屏幕四周则采用银色边框，视觉上比前代更具金属质感。

规格方面，此前的爆料显示，Galaxy Fit 4 将支持蓝牙 5.4（含 EDR），背部配备光学心率传感器，可满足日常心率监测、运动记录等基础健康功能。

由于定位为价格亲民的健身追踪器，该产品预计不会搭载 Google Wear OS，为了控制成本、降低功耗，会采用 RTOS 系统。

目前尚不清楚 Galaxy Fit 4 是否内置 GPS。若没有独立定位功能，用户在户外跑步、骑行或步行时的轨迹记录，可能仍需依赖手机。