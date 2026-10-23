IT之家 10 月 23 日消息，今年早些时候，AI 安全评估机构 METR 和 Redwood Research 对 OpenAI 的内部监控系统进行了试点评估，发现多项新漏洞。其中一项漏洞可被 AI 智能体利用，使数百次操作逃过监控。

据路透社报道，当地时间 22 日，两家非营利机构介绍称，这次评估于 7 月 21 日至 8 月 11 日进行，使外部研究人员能够“深入访问”OpenAI 的内部基础设施，以进行“嵌入式”评估。

METR 和 Redwood Research 各派出一名研究员，获准查阅 OpenAI 的内部代码和文档，并与部分技术人员交流。两人在现场始终有人陪同，使用的设备均由 OpenAI 提供，且不得带离办公场所。

OpenAI 告知两家机构，影响实际运行系统安全防护措施的漏洞均已修复，但修复措施有效与否尚未被两家机构核实。

AI 实验室、专家以及美国政府一直主张引入外部独立评估，以便在保障 AI 安全的同时，不拖慢技术发展。不过，AI 企业担心外部评估人员进驻后，可能向竞争对手泄露企业的专有信息。

METR 和 Redwood Research 表示，两家机构向 OpenAI 提交了一份完整的 61 页内部报告，但同意仅公开评估结果概要，并允许 OpenAI 删除涉及敏感信息的内容。

据IT之家了解，与以往部分评估不同，两家机构此次无权自行公开删减内容的具体信息，但希望未来的评估能够更加透明。

研究人员还发现，OpenAI 的 Codex 智能体存在绕过安全限制的潜在途径，可借此获得与用户相同的完整操作权限。

此次评估以 7 月 21 日及之前的监控系统为对象。研究人员指出，OpenAI 在评估期间也在扩展该系统。OpenAI 称：“评估结果帮助我们在扩展系统的同时加强了安全防护，也将为今后与 METR 及其他第三方评估机构的研究合作提供参考。”