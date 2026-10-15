消息称 OpenAI 洽谈收购开源安全厂商 Trail of Bits，为应对 AI 风险铺路

IT之家 10 月 15 日消息，据 The Information 昨日报道，知情人士透露 OpenAI 正在初步洽谈收购总部位于美国纽约的安全研究公司 Trail of Bits。

报道称，Trail of Bits 以审计软件和区块链系统闻名，此举标志着 OpenAI 在专业网络安全服务领域的扩张。

知情人士称谈判仍在进行中，尚未达成最终协议。两家公司都没有透露潜在的收购价格或财务结构，并且都拒绝公开证实相关讨论。

Trail of Bits 多年来一直深耕漏洞研究、对抗性测试和代码审计。

IT之家注意到，OpenAI 和 Trail of Bits 今年六月曾联合推出了“Patch the Planet”项目，旨在识别热门开源软件中的漏洞。该倡议将 AI 驱动的检测与专家人工审核相结合，发现弱点并开发修复方案，随后公开发布，帮助各行业维护者加强代码。

Trail of Bits 还将 OpenAI 的安全导向模型整合进其修复工作流程中。这些工具帮助研究人员检查软件缺陷，加快补丁开发和评审流程的各个环节。

报道认为，随着大语言模型被嵌入到越来越关键的系统中，安全性已成为 AI 行业的紧迫问题。严格的代码和基础设施审计需求也随之增长，拥有 Trail of Bits 跨域经验的公司可以帮助 OpenAI 应对跨多个环境的威胁。