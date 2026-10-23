消息称 OpenAI 融资磋商进入尾声，估值目标下调至 1.25 万亿美元

IT之家 10 月 23 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，正在寻求在最新一轮融资中筹集约 300 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,006.8 亿元人民币）的 OpenAI，目前在谈判的最后阶段将目标估值定为 1.25 万亿美元（现汇率约合 8.36 万亿元人民币）。

知情人士称，OpenAI 在磋商中将此前讨论的估值从 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.37 万亿元人民币）下调了 1,500 亿美元（现汇率约合 1 万亿元人民币）。上述人士同时表示，相关融资谈判仍在推进中，具体细节仍可能有变。

另据路透社此前报道，OpenAI 正争分夺秒地争取投资者承诺，力求在竞争对手 Anthropic 预计于 11 月中旬上市之前完成融资。