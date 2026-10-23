消息称 OpenAI 融资磋商进入尾声，估值目标下调至 1.25 万亿美元

IT之家 10 月 23 日消息，据彭博社报道，知情人士透露，正在寻求在最新一轮融资中筹集约 300 亿美元（IT之家注：现汇率约合 2,006.8 亿元人民币）的 OpenAI，目前在谈判的最后阶段将目标估值定为 1.25 万亿美元（现汇率约合 8.36 万亿元人民币）。
知情人士称，OpenAI 在磋商中将此前讨论的估值从 1.4 万亿美元（现汇率约合 9.37 万亿元人民币）下调了 1,500 亿美元（现汇率约合 1 万亿元人民币）。上述人士同时表示，相关融资谈判仍在推进中，具体细节仍可能有变。
另据路透社此前报道，OpenAI 正争分夺秒地争取投资者承诺，力求在竞争对手 Anthropic 预计于 11 月中旬上市之前完成融资。
延伸阅读
OpenAI 的估值预期在此前几个月经历了多次变化。2026 年 9 月 16 日，综合《金融时报》《华尔街日报》报道，OpenAI 已就以 1.2 万亿美元估值进行新一轮融资与投资者展开初步谈判，当时这一初步估值被认为仍可能在未来数月的谈判期间发生变化。
此后在 2026 年 9 月 30 日，彭博社报道称 OpenAI 计划在首次公开募股前完成一轮融资，至少募集 300 亿美元，对应企业估值约为 1.4 万亿美元。若本轮融资最终落地，这笔资金将作为过渡轮融资，为后续的首次公开募股做好铺垫。
回顾 OpenAI 的融资脉络，2026 年 3 月该公司以 8520 亿美元的投后估值完成了一轮 1220 亿美元的融资，是其迄今规模最大的一轮，由软银与安德森 · 霍洛维茨基金、D.E. Shaw Ventures、MGX、TPG 以及普信集团共同牵头，亚马逊、英伟达与微软也参与投资。OpenAI 当时还宣布，在多家全球顶级银行支持下，其循环信贷额度已扩充至约 47 亿美元。
关于 OpenAI 的上市节奏，首席执行官萨姆 · 奥尔特曼已排除 2026 年上市的可能性，表示要优先落实人工智能安全相关工作；他近期接受《财富》杂志采访时称：“如果到这个十年结束之时，人工智能有大约 10% 的概率造成全人类覆灭，我认为这是一件无法接受的事情。”另有相关消息称，OpenAI 首席财务官已告知员工，公司最迟将于 2027 年上市。
在营收与支出方面，OpenAI 2026 年第二季度季度营收规模为 67 亿美元，其“运行率”（年化营收）已在 2026 年 8 月突破 400 亿美元关口，环比增幅 20%，活跃用户数量已超过 10 亿。此外，OpenAI 曾向投资者表示，已将 2030 年算力目标调降至 6000 亿美元，预计 2030 年总收入超 2800 亿美元。