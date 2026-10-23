直击苹果首款折叠屏 iPhone Duo 发售现场，首发日黄牛加价千元回收手机

IT之家 10 月 23 日现场消息，苹果首款折叠屏手机 iPhone Duo 于今天发售，国行定价 15999 元起，为了配合线下门店取货。今天多地 Apple Store 提早到 8 点开业供用户取货。

今年 iPhone Duo 采用了和 18 Pro Max 同样的“线上预购、线下取货”机制，IT之家在现场询问苹果 Apple Store 店员确认，门店没有提供可直接购买的现货，在门店 10 点正式开门前，仅有预约指定时段的用户可进店购买，未持有订单的用户只能在 10 点后前往店里体验展示机。

▲ 青岛万象城

▲ 福州泰禾

▲ 上海静安

尽管先前有所谓“加价 5000 元”传言，但实际上门店门口回收手机的黄牛寥寥，大多还是在官网首发抢购者取货后在门口等候其他同行人。

IT之家以“找黄牛回收首发日机器”名义对其进行询问，其中 256GB 版本机型首发日加价约 1000-1300 元、512GB/1TB 版本机型首发日加价约 1500-1800 元。但尽管如此，目前官网预约还需排到明年 1 月。

行业研究机构 IDC 此前预计，苹果首款折叠屏 iPhone 首年出货量将超过 1000 万部，并可能在 2027 年拿下全球折叠屏手机市场约 40% 的份额。高盛则维持对 iPhone Duo 的乐观判断，预计其 2026 年出货可达 1300 万部，2027 年有望达到 3300 万部。