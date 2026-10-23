倍思飓风 3 号 160W 氮化镓屏显充电器上架预约：搭载主动散热，399 元

IT之家 10 月 23 日消息，倍思飓风 3 号 160W 全协议氮化镓屏显充电器现已上架预约，定价为 399 元。

该充电器创新性搭载主动散热系统，采用电竞级风冷架构，独创环绕式超级风道，散热效率跃升 35%，可实现 72 小时持久满功率不降速，打破传统大功率快充高温降频的痛点，持续满载强劲输出。

其配备直流离心高速涡扇，实现更小体积、更强风量、更低风阻：磁悬浮马达转速可达 12500 RPM，最大风量 0.96 CFM，相比传统设计风量提升 128%，支持睡眠模式，可手动关闭风扇，满足夜间充电低噪音需求。

该充电器支持 AI 自适应主动控温，配备 2584mm² 石墨烯导热面积，无死角覆盖热源，从根源杜绝单点积热，实测满血充电 10 分钟温度立降 18℃，最终充电温度可控制在 66℃，相比传统被动散热的普通高功率充电器低 15℃。

功率方面，该充电器任意单口都支持 140W Max 输出，可满足新款 MacBook Pro 等设备满血快充；三口总功率可达 160W Max.，支持三口同时充电，搭载 PowerTune 3.0 动态功率分配技术，每 3 秒全域巡检各接口状态，动态分配功率，多设备插拔不断充。其中 C3 接口还专门支持小米 120W 澎湃秒充，小米 17 Pro 30 分钟可充至 80%。

该充电器搭载 1.8 英寸超大 TFT 智慧显示屏，支持 BaseusView 2.0 灵动屏显，可实时显示功率、预估充电时长、温控等充电状态，行业首创智能充电总结报告，充电结束自动生成专属报告，方便用户掌握充电情况；还支持双击翻转屏幕、趣味屏保，兼具实用性与可玩性。

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