消息称三星电子计划借印度手机制造补贴政策扩大出口，考虑追加投资

IT之家 10 月 23 日消息，据印度经济时报消息，知情人士透露，三星电子计划借助印度政府新推出的“手机制造计划（Mobile Phone Manufacturing Scheme）”，扩大从印度出口手机的规模。

据悉，该计划针对增量出货提供了更高比例的补贴激励。三星电子正考虑扩大在印度的生产规模，包括通过追加投资来拉动当地出口。

知情人士透露，三星可能会将部分产能从越南等国转移至印度，以充分享受该项补贴政策的红利。

一位不愿透露姓名的官员表示：“在新计划的磋商过程中，三星已承诺扩大出口规模并采取全面举措 —— 包括扩充本地产能、调整其全球生产布局，使印度成为手机制造的重要中心。”

按照该计划的要求，现有品牌若要获得激励资格，必须以 2026 财年为基准年，在计划期内各年度实现至少 500 亿卢比（IT之家注：现汇率约合 35.34 亿元人民币）的年销售额增量。这意味着，三星电子在最后一个年度（2031 财年），增量要求需达到 2,500 亿卢比（现汇率约合 176.71 亿元人民币）。

尽管该计划并未单独定向针对出口，但其规则使得企业出口量越大，能获得的补贴额度就越高。该政策设定的基础激励比例介于 2.5% 至 5% 之间；对于采用本土制造的显示屏模组、摄像头模组、机壳、电池及 USB 线缆等零部件的企业，还可额外获得 1.5% 的激励加成。

一位业内高管表示，三星将根据成本效益，统筹调配其遍及全球的生产基地产能（包括其在越南的制造枢纽）。不过他指出，鉴于存储芯片价格波动给手机市场带来的压力，生产布局将向最具成本优势的国家倾斜。