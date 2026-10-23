小米王晓雁：友商近日发布新机后，REDMI K100 手机的预约量猛增

IT之家 10 月 23 日消息，小米 REDMI K100 手机将于 10 月 27 日晚 7 点发布。

小米集团高级副总裁、中国区总裁王晓雁今日表示，详细看了一下目前 REDMI K100 标准版的预约数据，分享两个很有意思的点：

第一个是： 友商近日发布新机后，REDMI K100 的预约量猛增 ；

另一个是：REDMI K100 预约用户中，30 岁以下人群占比接近 7 成，是历代 K 系列标准版中最高的。

王晓雁表示，今年双十一，一个强烈的体感是：年轻人更聪明了，开始选择“错峰消费”，更愿意选择被验证过的、更成熟的产品。

IT之家整理小米 REDMI K100 标准版手机已公布 / 曝光配置如下：