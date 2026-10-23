小米王晓雁：友商近日发布新机后，REDMI K100 手机的预约量猛增

IT之家 10 月 23 日消息，小米 REDMI K100 手机将于 10 月 27 日晚 7 点发布。
小米集团高级副总裁、中国区总裁王晓雁今日表示，详细看了一下目前 REDMI K100 标准版的预约数据，分享两个很有意思的点：
第一个是：友商近日发布新机后，REDMI K100 的预约量猛增；
另一个是：REDMI K100 预约用户中，30 岁以下人群占比接近 7 成，是历代 K 系列标准版中最高的。
王晓雁表示，今年双十一，一个强烈的体感是：年轻人更聪明了，开始选择“错峰消费”，更愿意选择被验证过的、更成熟的产品。
IT之家整理小米 REDMI K100 标准版手机已公布 / 曝光配置如下：
性能：骁龙 8 至尊版 | 游戏独显 D2
屏幕：6.83 英寸大屏 | 升级 165Hz 刷新率 | 3500nits 超高亮度 | 小米青山护眼 4.0
触控：480Hz 多指触控报点率 | 3500Hz 瞬时触控采样率
电池：10000mAh 电池 | 28% 硅碳含量 | 支持 100W 快充
系统：出厂搭载小米澎湃 OS 4
游戏：支持《王者荣耀》极致画质开启独显超帧 | 原生支持超 40 款游戏 165fps 模式 | 超 100 款游戏支持插帧满血畅玩