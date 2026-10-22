小米 Watch 5 智能手表新版本内测启动：拓展手表超级岛展示能力、新增手表截屏功能等

IT之家 10 月 22 日消息，小米集团手机部副总裁、可穿戴部总经理张雷宣布，Xiaomi Watch 5 新版本内测今天启动。

本次更新将带来实用升级：拓展手表超级岛展示能力、新增手表截屏功能、新增游戏模式等功能。根据规划，本次“先锋体验计划”特邀招募共计 500 名用户（报名链接）。

小米 Watch 5 于去年 12 月正式发布，标准版定价 1999 元，eSIM 版定价 2299 元。该产品采用双面人工蓝宝石玻璃，不锈钢表壳一体锻造，配备一块 1.54 英寸 AMOLED 面板（全局亮度 1500 尼特），匹配 2.6mm 超窄边框。使用触点充电。可选卡其绿氟橡胶 / 黑色氟橡胶 / 真皮 / 3D 打印钛金属等表带。

该机采用双芯双系统架构，搭载骁龙 W5 穿戴处理器（IT之家注：4nm 工艺 4 核 A53）+ BES2800 低功耗芯片，可独立运行支付宝 / 地图等多款 App，性能模式提供至高 6 天续航、省电模式至高 18 天。

▲ IT之家评测室：小米 Watch 5 上手体验

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