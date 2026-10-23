受 PHP 漏洞影响，Sonos 音响官方 App 暂停国内网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐服务

IT之家 10 月 23 日消息，近日，PHP 曝出存在 CVE-2026-109618 和 CVE-2026-109619 两个远程代码执行超危漏洞，危害严重。此次漏洞可能允许未经身份验证的攻击者远程执行代码，进而篡改网站内容、读取敏感数据或入侵服务器。PHP 基金会已于 10 月 21 日发布紧急安全更新，修复版本包括 PHP 8.5.12、8.4.27、8.3.36 和 8.2.35。

美国音响品牌 Sonos 中国团队今日（10 月 23 日）发布公告，受 PHP 全球安全漏洞影响，为保障用户的数据安全，Sonos 正在推送安全更新，在 Sonos App 内暂停使用网易云音乐、QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐。

Sonos 中国团队表示，相关服务预计会在未来几天内恢复。恢复后用户可能需要重新授权音乐服务账号，即可继续使用。用户在音乐服务账号里的收藏、自建歌单不会丢失，无需更改密码或重装 App。

综合IT之家此前报道，PHP 是一款广泛用于 Web 开发的开源服务器端脚本语言。由于其存在两个超危远程代码执行漏洞，未经身份验证的攻击者可利用其远程执行任意代码，造成服务器受控、敏感信息泄露、业务中断等危害。受影响的 PHP 范围包括：8.5 系列＜8.5.12、8.4 系列＜8.4.27、8.3 系列＜8.3.36、8.2 系列＜8.2.35、8.1 系列及更早版本。