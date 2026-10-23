红果短剧上线防沉迷提醒视频，正逐步覆盖更多用户

IT之家 10 月 23 日消息，据界面新闻今日报道，红果短剧上线“休息提醒”和“睡眠提醒”两项机制。用户看剧超过一定时长，或在深夜时段打开红果短剧时，可能会在推荐页刷到一条特别的视频：熟悉的短剧角色对着镜头，提醒用户放下手机，休息一下。

据介绍，“休息提醒”在用户看剧超过一定时长后触发：在剧集播放页，屏幕上方会出现“是时候休息下啦”的提示；在推荐页，用户则会刷到一条提醒视频。“睡眠提醒”则面向深夜时段仍在看剧的用户。目前，提醒机制正逐步覆盖更多用户。

IT之家注意到，红果短剧此前已经宣布计划年底下线金币功能：预计自 2026 年 11 月 1 日起，不再向新用户提供金币功能；2026 年 12 月底前，全面下线金币功能。

IT之家附具体计划如下：