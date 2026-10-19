字节火山引擎发起 Seedance 精品 AI 剧激励计划，单部作品最高可获 20 万元

IT之家 10 月 19 日消息，字节跳动旗下火山引擎发起精品 AI 剧激励计划，面向使用 Seedance 制作并在红果短剧 App 上线的精品 AI 漫短剧提供激励。

IT之家注意到，公告显示，符合条件的 AI 剧按红果热度值进行月度排名，进入当月 AI 剧 TOP50 并通过审核后，可获相应激励；其中月度排名前 10 的作品，单部激励最高可达 20 万元。首期活动申报截止时间为 2027 年 1 月 31 日，具体安排以火山官方最终解释为准。

从作品门槛看，该计划明确排除真人实拍剧，面向 AI 漫剧、AI 仿真人剧等 AI 生成形态。公告同时要求，申报作品的视频内容须全部使用 Seedance 制作，且 Seedance 2.5 的使用占比须超过 50%；无论通过 API 还是工具平台生成，形式不作限定。热度方面，作品须进入申报月度红果 AI 剧 TOP50；主体方面，企业或个人均可申报，但须保证主体、作品与创作信息真实、完整、一致。

在合规核验上，公告设置了较严格的后置审查：入围作品需配合完成作品及生成记录核验，同意火山引擎进行剧集检测，必要时提交原始生成素材。未通过核验或存在虚假申报的，将被取消激励资格。

激励金额按月度热度排名分档：TOP1—10 单部 20 万元，TOP11—20 单部 10 万元，TOP21—50 单部 5 万元。发放方式均为“50% 现金 +50% 等值返券”，返券部分须在报名时三选一：等值火山方舟 API Token、等值“剧创”使用权，或等值“漫剧创作工具”使用权。