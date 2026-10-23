OpenClaw 小龙虾之父谈 AI 智能体：上个月消耗 Token 成本约 1000 万美元

IT之家 10 月 23 日消息，OpenClaw 创始人、OpenAI 技术团队成员 Peter Steinberger 透露，他上个月花在 AI 工作上的 Token 费用高达 1,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 6,688.2 万元人民币）。

Steinberger 在旧金山举行的 Cloudflare Connect 2026 大会上与 Cloudflare 首席技术官 Dane Knecht 对谈时披露了这一数字，相关费用由投资者承担。面对观众的惊讶反应，Steinberger 补充说，并非所有 Token 消耗都能产生实际价值。

Knecht 在对谈中提到，Steinberger 此前曾承认自己拥有“几乎无限的 Token 预算”，而现场并非所有人都具备这样的条件。

当谈及 AI Agent 基础设施时，Steinberger 认为，现有基础设施尚未完全跟上 AI 技术的发展。他提出，为什么部分工作负载仍需要在自己的电脑上运行，而不是全部迁移到云端。不过，云端 AI Agent 除了涉及隐私和合规问题，也可能产生高昂的运行成本。他透露，他上个月花在 AI 工作上的 Token 费用高达 1,000 万美元。

其对话还涉及 AI 生成代码对开源社区的影响。Knecht 提到，一些开源项目维护者因大量低质量的 AI 生成代码而感到困扰，甚至不再接受外部拉取请求（Pull Request，PR），并询问 Steinberger，当前趋势究竟意味着开源走向衰落，还是迎来新的发展阶段。

Steinberger 认为，提交代码的方式需要改变。贡献者不应只提交最终代码，还应说明自己如何从问题推导出解决方案。他表示，如果能够看到贡献者从起点到最终结果的思考过程，自己对输出结果的信任度就会更高，而不是只收到一份缺少解释的成品代码。

对于未来 AI Agent 的普及程度，Knecht 询问，几年后人们是否会同时运行数百个 AI Agent。Steinberger 对此持保留态度。他预测，未来每个人可能都会拥有某种能够全天运行、持续思考并提供帮助的智能助手，甚至能够提前预测用户可能需要什么，让用户不必主动提出问题，就能获得相应答案。

在对谈最后，双方讨论了 AI Agent 的信任与权限管理问题，包括用户应该向 Agent 提供哪些数据，以及如何限制其访问权限。Steinberger 表示，这在很大程度上取决于用户对底层模型的信任程度，因为模型的行为并不完全受外部控制代码（Harness）的约束。他还指出，随着模型能力提升，自己早期为 OpenClaw 设计的一些机制也可能发生变化。

对于提示词注入（Prompt Injection）等安全风险，Steinberger 认为，即使工程措施能够降低风险，用户也不应因此向 Agent 授予全部权限。他提出，可以让一个 Agent 专门负责审批另一个 Agent 的权限，再通过多个 Agent 之间的协商，判断某项操作是否有必要执行，或能否找到更符合安全限制的替代方案。

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