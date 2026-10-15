英伟达黄仁勋盛赞 OpenClaw 助力机器人技术发展，但权限管控必须得有

IT之家 10 月 15 日消息，据科技媒体 TechRadar 今天报道，英伟达首席执行官黄仁勋近期在伦敦的 Build a Claw 活动认为，OpenClaw 将推动未来科技发展，特别是机器人领域。

黄仁勋首先指出，OpenClaw 是迄今为止最重要的模型之一，有助于多个行业进步。他对此解释称：“我们已经看到人工智能迎来转折点，它开始变得实用。人们正在用 AI 做各种事情，从简单的软件编程，到担任营销代理、研究助理和实验室助理、药物研发，如今到处都有智能体。”

IT之家从原报道获悉，黄仁勋看到合作伙伴 Humanoid 的机器人后认为，OpenClaw 是“首个真正可信的智能体运行框架”。他认为 OpenClaw 就像外骨骼的大语言模型，应用在机器人领域可能带来许多好处。

他说道：“OpenClaw 刚推出时，我就觉得它是非常出色的数字机器人系统。它有点像具身智能，本质是为 LLM 提供了实时运行框架。电机、关节、车轮和机械臂都只是工具，最终要由电脑运行的智能体操控。”

“这种情况与互联网早期很相似。当时浏览器并未与计算机隔离，用户访问网站时，这些 Web 页面可能会下载应用程序，并获得对底层硬件的完全控制权，而且还会向用户的电脑推送它所说的「特殊软件包」。”

“最显而易见的解决方法就是建立容器，也就是隔离层，本质上是在操作系统内部再运行一个 OS。因此我们开发了 OpenShell 系统。当你开发一个自主系统时，首先应该假设任何对象都不可信，仅授予最低权限。例如你让一个自主系统做煎蛋，就没必要给它电锯，它只需要一口煎锅。”

关于 AI 智能体失控的论调，黄仁勋比较乐观，他认为权限管控是必要的：“我们会持续监控这些自主系统。如果机器人违反规则，或者做出超出权限范围的行动，系统就会发出警报。我们可以决定是否让它闭嘴。”