Meta 承认 Muse 产品设计深受 OpenClaw 启发，但强调从零构建

IT之家 9 月 24 日消息，Meta 旗下 Muse 的早期用户一直在猜测，这款 AI 之所以表现出色，是不是因为其底层实际上采用了 OpenClaw，只是在此基础上套了一层更加面向普通消费者的产品包装。如今，Meta 方面表示，这种说法并非完全没有依据。

IT之家注意到，Meta 超级智能实验室（MSL）产品负责人纳特 · 弗里德曼（Nat Friedman）在社交平台 X 上发文称，Muse“在产品层面确实深受 OpenClaw 启发”。不过，他同时澄清，Muse 本身是“从零开始构建的”。

弗里德曼曾担任 GitHub CEO，去年与 Meta 首席 AI 官亚历山大 · 王（Alexandr Wang）一同加入了 Meta。他表示，Meta 团队非常喜欢使用 OpenClaw，因此希望将 Muse 打造为“类似 OpenClaw”的产品，同时能够将其规模扩展到数十亿用户。

由于 OpenClaw 是一款开源项目，Meta 从中获得产品设计方面的启发并不令人意外。尤其是 OpenClaw 此前取得了爆发式增长，并促使 OpenAI 在今年早些时候招揽了其开发者。

不过，这也再次体现了 Meta 广为人知的产品策略：发现有潜力的产品后，吸收并复制其中最具吸引力的功能。Meta 过去最广为人知的类似案例之一，就是借鉴 Snapchat 推出的“Stories”故事功能。

弗里德曼是在回应 AI 圈一篇迅速走红的帖子时作出上述表态的。AI 应用联合创始人安什 · 南达（Ansh Nanda）在 X 上声称，“Muse 实际上就是给普通人使用的 OpenClaw”。

南达的帖子还附上了自己与 Muse 的一段对话。在这段对话中，Muse 表示，其系统文件与 OpenClaw 对应文件之间的相似之处并非“巧合”，而是“匹配”。

很快，这条帖子以及 X 平台上的相关讨论开始迅速扩散，越来越多用户分享自己的对比结果和发现。

例如，有用户指出，Muse 同样存在一个名为“SOUL.md”的文件。这是一种使用 Markdown 这一简单标记语言编写的纯文本配置文件，用于定义 AI 智能体的个性、交流方式和语气、价值观、行为边界以及专业能力等。

另一名用户则进一步指出，两款 AI 助手不仅使用了相同名称的文件，这些文件中的内容也几乎完全一致。

在发布上述帖子后，弗里德曼还回应了一个问题：为什么 Muse 会复制构成 AI 智能体工作空间的完全相同的文件名，而且其中的“SOUL.md”文件内容也“几乎完全一致”。

弗里德曼没有否认这些说法，而是直接回应称：“我们认为彼得（Peter Steinberger）把这些东西做得非常到位。”

弗里德曼随后在 X 上进一步解释道：“我们从零开始构建了 Muse，但从产品层面来看，它确实深受 OpenClaw 启发。1 月份我使用 OpenClaw 之后，为 MSL 团队购买了数百台 Mac mini，我们中的很多人都喜欢上了 OpenClaw 以及其他个人智能体。”

弗里德曼还称：“@steipete（Peter Steinberger）是一位天才，他从一开始就开创了这种智能体框架。我认为很多人都受到了它的启发。我们开发 Muse 的目标，就是打造一个类似 OpenClaw 的产品，同时让它具备安全性、可靠性和易用性，并能够扩展到数十亿用户。”

目前来看，Muse 的市场表现相当不错。该应用近期已经登上美国 App Store 免费应用榜第一名。数据显示，如果直接比较两款平台在移动端推出后的表现以及当时的市场覆盖范围，Muse 目前的早期增长速度已经超过了 ChatGPT。