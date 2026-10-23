诋毁嘲讽尊界 S800，博主“赛车星冰乐”向尊界汽车道歉

IT之家 10 月 23 日消息，自媒体博主 @赛车星冰乐 今日在小红书发布《道歉信》，向尊界汽车正式道歉。

IT之家附原文如下：

道歉信

经安徽省合肥市包河区人民法院一审认定，本人在“赛车星冰乐”账号在 2024 年 11 月发布的《蹲界私享会》视频，描述蹲坑，但因为在广州车展尊界品鉴会之后，法院认定“损害企业商业信誉与商品声誉，构成侵犯原告的名誉权。”

“赛车星冰乐”账号在 2025 年 3 月发布的《赛车星冰乐认怂，携其全部矩阵号登场，夸夸尊界 S800 技术亮点》中模仿基纽特战队的臀部面对镜头动作，法院认定“仍带有贬损、嘲讽意味，侵权状态仍在持续。”

“赛车星冰乐”账号在之后发布的报道尊界汽车起诉我的进展视频中，引发网友恶意评论，进一步使得公众对尊界 S800 车辆及原告名誉形成贬损性评价。

本人对上述三条认定事实对尊界汽车进行道歉，对给尊界汽车造成的影响进行道歉对于尊界汽车进行按法院认定金额进行赔偿。作为自媒体博主，不应该对于自己不喜欢的营销进行编段子嘲讽的行为，此行为本人已认识到问题。

由于目前微博抖音视频号已经被投诉禁言一年，上述三个平台将于解封时补上道歉。

赛车星冰乐账号持有人

2026 年 10 月 3 日