中国汽研回应尊界 V800 检测报告：只对企业送来样品或样车负责，对后续批量生产产品不做任何保证

IT之家 10 月 13 日消息，针对制动踏板争议，第一财经今日从尊界汽车处获悉《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》。

该说明显示，2026 年 10 月 11 日，国家认可的第三方检测机构对尊界 V800 制动踏板进行检验，尊界 V800 符合行标 QC/T 788-2018 要求（纵向力 1500N，位移量 ＜ 5mm），并做加严检验至纵向力 3000N 后，未出现裂纹和损坏。

随后，中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心档案室人员也向第一财经记者确认了这份报告的存在。但该人员表示：“我们的报告只对企业送来的样品或者样车负责，对于企业后续批量生产的产品，我们不做任何保证。”

另外，江淮汽车内部人士确认，该编码的报告正是下述《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》援引的检测报告。

据IT之家此前报道，博主 @AIMIKKKK 今日转发了《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》，并表示测试由中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心进行。

他进一步透露，懂车帝相关视频（即懂车帝此次测试尊界 V800 刹车踏板相关视频）的情况仍在调查中。

另外，最新消息显示，此次免费升级不仅限于尊界 V800 车型。博主 @李杰灵 今日表示收到通知，他的尊界 S800 典藏大观车型也可以免费更换刹车踏板，大概 11 月完成。