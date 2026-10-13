博主称收到通知，尊界 S800 典藏大观也可以免费更换刹车踏板

IT之家 10 月 13 日消息，懂车帝测试尊界 V800 刹车踏板相关事件持续引发关注，尊界汽车官方 10 月 8 日晚发布情况说明，表示尊界汽车的制动系统按照高于国家标准、高于行业标准的要求完成全流程开发与验证；但也表示将进一步优化该部件设计，并为已交付用户提供免费升级选择。

根据最新消息，此次免费升级不仅限于尊界 V800 车型。博主 @李杰灵 今日表示收到通知，他的尊界 S800 典藏大观车型也可以免费更换刹车踏板，大概 11 月完成。

评论区有网友询问博主是否要去更换刹车踏板，博主表示“换”。

根据今日公布的《尊界 V800 制动踏板检测情况说明》，2026 年 10 月 11 日，国家认可的第三方检测机构对尊界 V800 制动踏板进行检验，尊界 V800 符合行标 QC/T 788-2018 要求（纵向力 1500N，位移量 ＜ 5mm），并做加严检验至纵向力 3000N 后，未出现裂纹和损坏。

IT之家注意到，鸿蒙智行官方工作人员 @AIMIKKKK 今日转发了该情况说明，并表示测试由中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心进行。

他进一步透露，懂车帝相关视频（即懂车帝此次测试尊界 V800 刹车踏板相关视频）的情况仍在调查中。