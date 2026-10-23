亿纬锂能 2026 年第三季度归母净利润 19.39 亿元，同比增长 60.18%

IT之家 10 月 23 日消息，亿纬锂能今日发布 2026 年第三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：276.98 亿元，同比增长 64.56%

归母净利润 ：19.39 亿元，同比增长 60.18%

扣非净利润 ：16.44 亿元，同比增长 110.64%

加权平均净资产收益率 ：3.8%

基本每股收益 ：0.89 元，同比增长 50.85%

稀释每股收益：0.88 元，同比增长 57.14%

AI 解读 本次业绩符合市场增长预期，营收和净利润均实现较高同比增长。 公司主营业务说明 亿纬锂能聚焦全场景能源应用需求，拥有储能电池、动力电池、圆柱电池三大成熟产品体系，覆盖新能源乘用车、商用车、储能、轻型动力、物联网等多个细分领域，同时前瞻布局钠离子电池、全固态电池等下一代前沿电池技术，是全球领先的锂电池解决方案提供商。 2026 年前三季度财报亮点 2026 年前三季度实现营业总收入 733.9 亿元, 同比增长 63.08%；

归属于上市公司股东的净利润为 52.4 亿元, 同比增长 86.11%；

扣除非经常性损益的净利润为 40.95 亿元, 同比增长 111.38%；

第三季度单季实现营业收入 276.98 亿元, 同比增长 64.56%；

第三季度单季归属于上市公司股东的净利润 19.39 亿元, 同比增长 60.18%；

出货量方面，报告期内动力电池出货 66.17GWh，同比增长 91.30%；储能电池出货 67.52GWh，同比增长 39.46%，业务规模持续扩张。 未来展望 后续，公司将围绕长期战略，持续推进技术创新与全球化布局，稳步提升经营质量，增强公司经营的稳定性与可持续发展能力。

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