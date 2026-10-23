巴西机场被盗索泰 RTX 5090 显卡被挂二手网站，序列号成关键线索

IT之家 10 月 23 日消息，一批价值约 250 万巴西雷亚尔（IT之家注：现汇率约合 330.43 万元人民币）的英伟达 GeForce RTX 5090 显卡在巴西圣保罗瓜鲁柳斯国际机场不翼而飞，如今其中一张显卡被发现出现在二手交易平台 OLX 上。

该显卡的序列号与上述失踪货物相符，相关商品页面随后被下架。这张显卡为索泰 GeForce RTX 5090 SOLID OC 32GB，卖家最初标价 3.4 万巴西雷亚尔，之后降至 3.2 万巴西雷亚尔（现汇率约合 4.23 万元人民币）。

这批显卡属于巴西科技产品经销商 Oderço 从美国进口的货物。该公司总部位于巴西马林加，此前报告称，两托盘索泰 RTX 5090 显卡在圣保罗瓜鲁柳斯国际机场货运区域失踪，但具体丢失的显卡数量尚未得到确认。

巴西媒体 Jornal da Band 报道称，监控画面显示，两名外包叉车操作员涉嫌于 9 月 21 日将货物从仓库移出，另有一名负责货物核验的员工涉嫌通过机场内部系统批准放行。报道称，货物随后被装上一辆卡车运离货运区域。

根据巴西当地媒体报道，这批货物于 9 月 20 日抵达巴西，相关海关转运文件于 9 月 24 日登记，巴西联邦税务局于次日批准放行。失踪货物原本应从瓜鲁柳斯机场运往库里蒂巴，但在后续交付环节发现丢失。

商品页面被发现后，相关显卡的序列号信息为调查提供了新的线索。不过，目前尚不清楚是谁发布了这则广告，也没有证据能够确认发布者就是参与货物失踪事件的人员。OLX 账号注册需要提供电子邮箱和电话号码，但这些信息是否已被执法部门用于调查，暂时没有公开消息。

机场运营方 GRU Airport 此前表示，事件调查由有关部门负责，并称已通知相关机构处理，同时启动货物赔偿流程。此次网络售卖线索能否帮助警方确认货物去向，仍有待后续调查结果。

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