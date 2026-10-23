99 元 AX1800 腾达 USB 无线网卡 U18 V3.0 开售，双 11 最低 75 元

IT之家 10 月 23 日消息，腾达新款 USB 无线网卡 U18 V3.0 已上架并开售，支持 Wi-Fi 6 网络，京东显示 109 元，首发价 99 元，参与腾达晒单活动可以低至 75 元。

外观方面，这款网卡采用流线型胶囊机身设计，尺寸仅 93.8mm*30.2mm*13.4mm，采用圆润一体式高光白烤漆。

商品页面显示，这款网卡升级到 AX1800 规格，其中 5GHz 频段速率高达 1201Mbps，2.4GHz 频段速率高达 574Mbps，5G 实际测速较 AC1300 提升 56%；它支持 OFDMA+MU-MIMO 技术，支持 WPA3 安全加密协议。

这款网卡配备 USB 3.0 接口，传输速度是 USB 2.0 接口的 10 倍，并向下兼容 USB 2.0 设备。该网卡支持智能免驱安装，内置预存驱动，在 Windows 系统下即插即安装，减少驱动安装焦虑。

该网卡适配多种操作系统，支持主流 Windows 10/11、Linux（内核 V3.10 及以上），国产 UOS、麒麟系统等，满足各类用户需求。

这款网卡同时支持 WiFi 接收和热点发射二合一：将网卡插入无法连接 WiFi 的电脑可连接上网，解决布线问题；插入已联网电脑，可发射 WiFi 供手机、平板等设备使用。

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